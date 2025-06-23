Колоссальная разница стоимости скамеек на набережной в Актау вызвала вопросы у горожан

Местные жители в социальных сетях обсуждают разницу в стоимости скамеек, установленных на набережной 14 микрорайона. Поводом для возмущения стало то, что практически одинаковые на вид лавочки отличаются в цене в несколько раз, сообщает Lada.kz .

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Отдыхающие заметили, что скамейки, размещенные в зоне интеллектуального досуга, и тут же рядом стоящие - визуально схожи между собой, но стоимость их разнится.

Наличие спинки и другой оттенок камня оправдывают несколькократную разницу в цене?, - спрашивают горожане.

Корреспондент Lada.kz узнал, что лавочка, стоящая у шахматной зоны, была изготовлена местной строительной компанией «Limestone Mangystau». На изделии выбито название производителя. Ее себестоимость - 60 тысяч тенге. Она была подарена городу.

Рядом установлена другая скамейка, со спинкой и иным оттенком камня, стоит 294 тысячи тенге. Производитель - компания «ТОО «Альфа Плюс», которая базируется в Алматы.

Жители города ожидают обоснованного разъяснения: почему у этих скамеек такая высокая себестоимость?

Почему мы должны платить почти 300 тысяч тенге за одну скамейку, если аналогичные можно приобрести по 60 тысяч, и при этом в большем количестве? Чем обусловлены такие расходы? Если речь идет только о спинке, за которую, как утверждается, приходится платить в пять раз дороже, не лучше ли договориться с местным предприятием? Они наверняка могут установить спинку , и итоговая стоимость пусть составит, к примеру, около 100 тысяч тенге, но в любом случае не 300 тысяч тенге, - возмущаются местные жители.

Lada.kz направил запрос в городскую администрацию.

Напомним, ранее сообщалось, что новые урны и скамейки закупили для набережной Актау. Скамейки устанавливает ТОО «Альфа Плюс» из Алматы на общую сумму 117 600 000 тенге (294 тысячи тенге за штуку).