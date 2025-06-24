Смотрите внимательнее: можно ли вернуть очки в оптику?

В соответствии с Законом «О защите прав потребителей», оптические линзы, являясь товаром медицинского назначения, не подлежат возврату или обмену, но вернуть их по месту приобретения все-таки можно при определенных условиях. Об этом рассказали в департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области, передает Lada.kz .

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В департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области привели пример, когда жителю региона удалось вернуть средства за оптические линзы.

Так, житель Актау 4 мая заказал в одной из оптик города очки стоимостью 104 900 тенге. Спустя четыре часа он передумал и пришел отменить заказ и вернуть оплату, но получил отказ. Представители оптики аргументировали это тем, что оптические линзы относятся к категории «медицинские изделия», а они, как гласит пункт 1 статьи 30 Закона «О защите прав потребителей», являются невозвратными.

Не согласившись с таким положением дел, мужчина обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. Там разъяснили, что согласно пункту 1 статьи 11 Закона «О защите прав потребителей», потребитель имеет право отказаться от исполнения договора до момента, когда продавец начнёт его исполнять.

Эта статья гласит, что потребитель имеет право на свободу выбора товара (работы, услуги), а также на отказ от товара (работы, услуги), если он не соответствует условиям договора либо если товар ещё не получен, а услуга – не оказана. Таким образом, если работа по изготовлению очков ещё не началась, либо не подтверждена документально, исполнитель обязан вернуть потребителю полную сумму, - разъяснили в департаменте.

Кроме того, согласно Гражданскому кодексу РК, потребитель может в одностороннем порядке отказаться от договора возмездного оказания услуг до его исполнения (ст. 395 ГК РК).

Таким образом, нежелание оптики выполнить возврат в этом случае нарушает право потребителя на отказ от исполнения договора, право на возврат уплаченной суммы при отсутствии оказанной услуги и право на защиту от навязывания обязательств без фактического исполнения со стороны продавца.

Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области рассмотрел данное заявление и удовлетворил требование потребителя.

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