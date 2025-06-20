Эксперты рассказали, как жителям Актау сэкономить на авиабилетах

С приходом лета жители Актау активно планируют свой отпуск. Многие горожане предпочитают в качестве разнообразия выезжать за рубеж. Львиную долю в финансовом планировании отдыха занимают перелеты, особенно, когда дело касается семей. Эксперты рассказали корреспонденту Lada.kz , из чего складывается стоимость авиабилетов и как сэкономить на их покупке.

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Как формируется стоимость авиабилетов

Для более глубокого понимания вопроса важно представлять, из каких составляющих формируются цены на авиабилеты. Пояснения Lada.kz предоставили в пресс-службе авиакомпании Scat.

Формирование стоимости авиабилета – это сложный и многоэтапный процесс, включающий в себя сразу несколько компонентов. В первую очередь, это базовый тариф, который покрывает непосредственные расходы авиакомпании на перевозку пассажиров – топливо, техническое обслуживание воздушного судна, оплату работы экипажа, а также коммерческие и административные издержки, - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в цену билета входят различные надбавки, включая топливные и сервисные сборы, аэропортовые сборы, которые устанавливаются самими аэропортами, а также государственные налоги и пошлины, предусмотренные законодательством той или иной страны. В случае покупки билета через агентства или онлайн-сервисы могут также взиматься комиссионные сборы.

Дополнительные услуги – такие как багаж, выбор места, питание или приоритетная посадка – могут быть включены в стоимость тарифа или оплачиваться отдельно, в зависимости от условий тарифа.

Таким образом, итоговая цена авиабилета – это результат совокупности множества факторов, большая часть которых регулируется внешними структурами, такими как аэропорты и государственные органы, - заключили в авиакомпании.

Как сэкономить при покупке авиабилетов – лайфхаки

Менеджер по продажам Ирина Лоскутова и директор туристического агентства Sunrise Tour Кристина Першакова поделились с редакцией несколькими лайфхаками, которые помогут жителям Актау приобрести авиабилеты в отпуск по более выгодным ценам.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день самолет – один из самых быстрых способов передвижения, особенно, когда дело касается отдыха за границей. При этом людям семейным порой одни лишь авиабилеты могут влететь в копеечку, поэтому знание простых советов всегда позволит сэкономить и сделать отдых с близкими еще более приятным.

По словам Кристины Першаковой, существуют регулярные и чартерные рейсы – они являются совершенно разными видами перевозок пассажиров.

У регулярных рейсов всегда точное расписание полетов, фиксированные тарифы авиабилетов, бонусные программы от некоторых авиакомпаний. И неважно, какая загрузка борта, – вылет состоится. Также, если возникла необходимость, то есть возможность обменять или сдать билет, в зависимости от приобретённого тарифа. С чартерными же перевозками дела обстоят почти с точностью да наоборот. Чартерные рейсы ставятся на короткий срок сезона. Есть вероятность задержек и переноса рейса, отсутствие бонусных программ, отсутствие онлайн-регистрации на рейс, стоимость всегда невозвратная. Цена на авиабилеты чартерного рейса всегда одна, и может снизиться за два-три дня до вылета, если на борту останутся незакрытые места. Это делается для того, чтобы борт вылетел полным. Но у чартеров есть существенное преимущество – полеты выполняются на популярные курорты, куда нет регулярных рейсов, - пояснила она.

Ирина Лоскутова поделилась несколькими советами по тому, как жителям Актау приобрести билеты по более выгодным ценам.

Конечно же, думайте и ищите варианты поездки всегда заранее. Это половина успеха экономии стоимости авиабилетов. Особенно, если вылет планируется в праздничные даты, в летний период или каникулы. Не привязывайтесь к дате. Всегда смотрите плюс-минус один-два дня. Конечно, если директор, у которого вы работаете, очень ценит вас и отпускает всего на несколько дней, то особо даты не подвинешь. Но если есть такая возможность, обязательно пользуйтесь. Иногда разница в цене вас может удивить, - рассказала она.

Эксперт советует брать авиабилеты сразу в обе стороны. По ее словам, чаще всего в таких случаях авиакомпании предоставляют скидки, ведь для них это гарантия занятого места на борту.

На регулярных рейсах есть возможность получить скидки на авиабилет. Мало кто знает, что на рейсах внутри страны у некоторых авиакомпаний существуют возрастные тарифы. Например, льготный тариф для студентов от 16 до 25 лет или специальный тариф для пожилых людей от 60-65 лет, - отметила она.

Глава турфирмы добавила: существенно помогает экономить на авиабилетах покупка багажа.

На короткие поездки советую обойтись ручной кладью. На дальние и длительные по времени путешествия можно скомпоновать багаж. Например, семье из пяти человек рекомендую постараться уложится в два багажа, а сэкономленную сумму потом потратить на что-то интересное и увлекательное в отпуске, - рассказала она.

Оба специалиста отмечают важность подписки на рассылки авиакомпаний, различные платформы по продаже авиабилетов, авиакассы, турагентства – они помогают получать максимальную информацию о выгодных направлениях, скидках и акциях.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала, куда можно улететь прямым рейсом из Актау в текущем году. Полная информация – по ссылке.