Почему на набережной одни лавки дороже других, объяснили в акимате Актау

В городской администрации прокомментировали существенное различие в стоимости лавочек, установленных на набережной. Высказался по ситуации и предприниматель, внесший свой вклад в благоустройство места массового досуга, передает Lada.kz .

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В акимате Актау внесли разъяснение, отметив, что сравнение лавочек и их стоимости не совсем корректно без учёта различий в технологии и материалах. Речь идёт о двух разных продуктах – как по составу, так и по эксплуатационным характеристикам.

Лавочки со спинками от алматинского «ТОО «Альфа Плюс» изготовлены из архитектурного мрамора – композиционного материала на основе мраморной крошки, цементного вяжущего и специальных добавок. Он отличается высокой прочностью, стойкостью к влаге, перепадам температур и механическим нагрузкам, - сообщили в городском отделе ЖКХ.

Там отметили, что изделия без спинок, изготовленные местным производителем из Мангистауской области (ТОО «Limestone Mangystau»), выполнены из известниковой породы – природного камня местного происхождения, то есть не из мрамора. При этом он легче в обработке и, соответственно, дешевле по себестоимости.

«Разница в цене объясняется не только материалами, но и технологией производства. Архитектурный мрамор требует большего времени на изготовление, сложнее в обработке и дороже по компонентам. При этом он обладает улучшенными эстетическими и эксплуатационными характеристиками. В изделии используется усиленный бетонный каркас с закладными элементами, рассчитанный на длительную эксплуатацию. У туфовых скамеек – монолитный блок без дополнительных конструктивных усилений. Это также влияет на срок службы и устойчивость к вандализму и нагрузкам».

Новость прокомментировали в ТОО «Limestone Mangystau». Шахин Кулиев, руководитель предприятия, подчеркнул, что скамья без спинки с логотипом стоит 160 тысяч тенге. Шестьдесят тысяч – стоимость урны.

Вдохновившись новыми скамьями и урнами на набережной 14 и 15 микрорайонов, мы экспериментально изготовили две скамьи – получилось хорошо! В нашем изделии используется усиленный бетонный каркас с закладными элементами, рассчитанный на длительную эксплуатацию. К сожалению, мы не могли участвовать в тендере, так как на тот момент не изготавливали такие элементы, и серийного производства скамеек у компании нет. Поэтому акимат осуществил данный закуп в другом месте, выбрав самый лучший из предложенных на тот момент вариантов, - рассказал Шахин Кулиев.

В Актауского городском отделе ЖКХ отметили, что открыты к диалогу со всеми производителями.

Напомним, ранее жителей Актау удивила стоимость скамеек, установленных на городской набережной. Лавки со спинками, с их слов, были разительно дороже тех, что без.