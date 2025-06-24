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24.06.2025, 13:16

Почему на набережной одни лавки дороже других, объяснили в акимате Актау

Общество 0 2 810 Ольга Максимова

В городской администрации прокомментировали существенное различие в стоимости лавочек, установленных на набережной. Высказался по ситуации и предприниматель, внесший свой вклад в благоустройство места массового досуга, передает Lada.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

В акимате Актау внесли разъяснение, отметив, что сравнение лавочек и их стоимости не совсем корректно без учёта различий в технологии и материалах. Речь идёт о двух разных продуктах – как по составу, так и по эксплуатационным характеристикам.

Лавочки со спинками от алматинского «ТОО «Альфа Плюс» изготовлены из архитектурного мрамора – композиционного материала на основе мраморной крошки, цементного вяжущего и специальных добавок. Он отличается высокой прочностью, стойкостью к влаге, перепадам температур и механическим нагрузкам, - сообщили в городском отделе ЖКХ.

Там отметили, что изделия без спинок, изготовленные местным производителем из Мангистауской области (ТОО «Limestone Mangystau»), выполнены из известниковой породы – природного камня местного происхождения, то есть не из мрамора. При этом он легче в обработке и, соответственно, дешевле по себестоимости.

«Разница в цене объясняется не только материалами, но и технологией производства. Архитектурный мрамор требует большего времени на изготовление, сложнее в обработке и дороже по компонентам. При этом он обладает улучшенными эстетическими и эксплуатационными характеристиками. В изделии используется усиленный бетонный каркас с закладными элементами, рассчитанный на длительную эксплуатацию. У туфовых скамеек – монолитный блок без дополнительных конструктивных усилений. Это также влияет на срок службы и устойчивость к вандализму и нагрузкам».

Новость прокомментировали в ТОО «Limestone Mangystau». Шахин Кулиев, руководитель предприятия, подчеркнул, что скамья без спинки с логотипом стоит 160 тысяч тенге. Шестьдесят тысяч – стоимость урны.

Вдохновившись новыми скамьями и урнами на набережной 14 и 15 микрорайонов, мы экспериментально изготовили две скамьи – получилось хорошо! В нашем изделии используется усиленный бетонный каркас с закладными элементами, рассчитанный на длительную эксплуатацию. К сожалению, мы не могли участвовать в тендере, так как на тот момент не изготавливали такие элементы, и серийного производства скамеек у компании нет. Поэтому акимат осуществил данный закуп в другом месте, выбрав самый лучший из предложенных на тот момент вариантов, - рассказал Шахин Кулиев.

В Актауского городском отделе ЖКХ отметили, что открыты к диалогу со всеми производителями.

Напомним, ранее жителей Актау удивила стоимость скамеек, установленных на городской набережной. Лавки со спинками, с их слов, были разительно дороже тех, что без.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
cat
cat
Пусть лучше объяснят, кто распорядился поменять хорошие и удобные лавочки в сквере между вечным огнем и самолетом, и поставить это неудобное недоразумение " монолитный блок без дополнительных конструктивных усилений"? По каким учебникам учились конструкторы этих "шедевров", на них сидеть категорически НЕУДОБНО. Если рост 164 сантиметра или менее, то облокотиться на спинку лавочки, это ещё та задачка - ноги виснут в воздухе, а край скамьи передавливает кровоток! Да, ещё и расстановка соответствует изделию....Все новые лавочки стоят на солнечной стороне! А значит посидеть в тени, мамочкам с колясками, пожилым людям, да и всем остальным, просто невозможно.
24.06.2025, 12:05
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"У туфовых скамеек – монолитный блок без дополнительных конструктивных усилений" Значит они уже заранее знали, куда потратить бюджетные деньги. Были бы деньги свои, то закупили бы сразу нормальные.
24.06.2025, 09:08
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