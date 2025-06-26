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25.06.2025, 19:49

Жители Мангистау обнаружили заброшенное убежище времен СССР

Общество 0 4 100 Наталья Вронская

В Мангистауской области местные жители наткнулись на старое защитное сооружение, расположенное на открытой местности. По их словам, объект с двумя наклонными входами и вентиляцией давно заброшен. В региональном ДЧС прокомментировали состояние «бункера», передает Lada.kz.

Фото: instagram.com/dtp.aktau/
Фото: instagram.com/dtp.aktau/

Необычное подземное помещение обнаружили жители региона: одноэтажный объект, с наклонными входами и вентиляционными вытяжками. Судя по следам копоти на стенах, внутри даже когда‑то случался пожар, пишут очевидцы. Особое удивление вызвали оставшиеся в целостности гермодвери и противоударные элементы – свидетельство тщательно продуманной военной инженерии.

В ДЧС Мангистауской области прокомментировали находку.

 Согласно нормативным правовым актам в сфере гражданской защиты Республики Казахстан, понятие «бомбоубежище» отсутствует, вместо данного термина используется понятие «защитное сооружение гражданской обороны». Защитное сооружение гражданской обороны – это инженерное сооружение, специально оборудованное и предназначенное для защиты населения от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения. Сооружение, изображённое в публикациях в социальных сетях, не является защитным сооружением гражданской обороны. Следует отметить, что до 2020 года оно состояло на учёте как защитное сооружение. Однако в 2020 году было проведено обследование его основных конструктивных элементов и дана оценка технического состояния. По результатам установлено, что сооружение имеет значительный физический износ основных конструкций, признано аварийным, представляет угрозу безопасности жизнедеятельности людей и является экономически нецелесообразным для дальнейшего использования, - сообщили специалисты.

Там также отметили, что оставшаяся информация об объекте засекречена.

Ранее Lada.kz подробно писала о том, куда бежать и где прятаться жителям Мангистауской области в случае ЧС.

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