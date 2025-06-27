Выпускники Актау побили рекорд по количеству «Алтын белгі»

Обладателями знака «Алтын белгі» по итогам 2024-2025 учебного года стали 78 выпускников, передает Lada.kz со ссылкой на городской отдел образования.

Фото Ольги Ярославской

По данным городского отдела образования, в 2024-2025 учебном году в Актау успешно окончили школу около 3600 учащихся.

Из общего числа выпускников 78 учащихся получили знак «Алтын белгі», что в два раза больше по сравнению с прошлым годом — тогда награду получили 35 человек.

Это результат профессионального труда педагогов и настойчивости самих учащихся. Успех выпускников этого года — показатель высокого качества образования и ответственного отношения к учебному процессу, — отметили в городском отделе образования.

Ранее сообщалось, что в этом учебном году школы региона выпустили 15 800 учеников 9-х классов и 9 750 выпускников 11-х классов. Среди них 250 претендентов на престижный знак «Алтын белгі» и 562 кандидата на аттестат с отличием.