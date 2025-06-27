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27.06.2025, 16:37

Житель Актау пожаловался на отсутствие мусорных урн в центре города

Общество 0 665 Лиана Рязанцева

В местных инстаграм-пабликах житель Актау выразил недовольство отсутствием мусорных урн в центре города. По его словам, во время прогулок приходится носить мусор с собой, поскольку урн поблизости просто нет, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Житель Актау пожаловался в соцсетях на отсутствие мусорных урн в центральной части города.

Идём по центру города в 7 микрорайоне, в руках пустая бутылка, хотим выбросить, но ни одной урны поблизости. Скамейки установили, а об урнах забыли, — пожаловался житель Актау в соцсетях.

Это уже не первая жалоба от жителей. Ранее, в мае 2025 года, Lada.kz сообщала, что горожане неоднократно поднимали проблему отсутствия мусорных урн возле скамеек в центре города. Тогда в городском отделе ЖКХ пообещали, что проблема будет решена до конца месяца, урны планируют установить рядом с лавками.

В июне 2025 года на пешеходных дорожках возле Ботанического сада и в 9 микрорайоне также установили скамейки без урн. В Актауском городском акимате сообщили, что старые урны находятся в ремонте. После восстановления их обещают вернуть на улицы, в том числе расставить на указанных участках.

Редакция вновь направила запрос в городской акимат и ожидает официальный ответ на вопрос: когда в центре Актау появятся мусорные урны.

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