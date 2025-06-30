Онлайн-ярмарка госуслуг пройдет в Актау

В Актау состоится онлайн-ярмарка государственных услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

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В акимате отметили, что формат онлайн выбран для удобства горожан и оперативного получения информации без необходимости посещать госорганы.

Цель мероприятия — повышение цифровой грамотности населения. Во время эфира жители смогут задать вопросы специалистам по следующим направлениям: земельные отношения, культура, спорт, предпринимательство, сельское хозяйство и социальная сфера, - сказано в сообщении.

Трансляция начнется завтра, 30 июня, в 11:00 часов. Подключится к ней можно на официальных страницах в Instagram и Facebook.