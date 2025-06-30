18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.39
609.58
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.06.2025, 09:32

На маршрутах общественного транспорта в Актау появилась новая остановка

Общество 0 3 266 Лиана Рязанцева

В Актау на автобусных маршрутах города добавлен новый остановочный пункт. После установки соответствующего дорожного знака автобусы начнут делать остановку у здания городского акимата. Об этом Lada.kz сообщили в акимате Актау.

Фото автора
Фото автора

В минувшие выходные возле здания городского акимата в 4 микрорайоне, напротив парка «Акбота», появилась новая автобусная остановка.

Корреспондент редакции Lada.kz обратился в городскую администрацию с запросом о том, когда новый остановочный пункт начнёт функционировать.

Добавлен новый остановочный пункт для автобусных маршрутов №№ 2, 12 и ночного маршрута №10. Отныне пассажиры смогут с удобством добираться до здания городского акимата, а также до расположенных поблизости жилых домов и учреждений. После установки соответствующего дорожного знака автобусы начнут осуществлять остановку в этом месте, — сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Актау ведется установка 100 современных остановочных комплексов. По данным городского акимата, согласно проекту, планируется установка 100 новых автобусных остановок, рассчитанных на 78 мест. Ранее в этих точках не было специально оборудованных остановок, несмотря на то, что автобусы там останавливались. Кроме того, на территории областного центра будут обновлены 22 остановки, пришедшие в негодность.

Напомним, местные жители пожаловались на редкое движение автобусов по маршруту №6. По словам пассажиров, в часы пик приходится ждать транспорт более часа, а на карте 2ГИС отображаются всего два автобуса.

8
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
маразм... как же мы жили до этого с 70 ых годов...
30.06.2025, 14:05
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Почему без торгового бутика и туалета.
30.06.2025, 09:04
Галина63
Галина63
Да, вчера увидели, обрадовались. За это спасибо! Теперь удобно и тем, кому в ДК Абая нужно детей привезти, да и до ШУМа не далеко теперь с двойки.
30.06.2025, 05:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…