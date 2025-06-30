На маршрутах общественного транспорта в Актау появилась новая остановка

В Актау на автобусных маршрутах города добавлен новый остановочный пункт. После установки соответствующего дорожного знака автобусы начнут делать остановку у здания городского акимата. Об этом Lada.kz сообщили в акимате Актау.

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В минувшие выходные возле здания городского акимата в 4 микрорайоне, напротив парка «Акбота», появилась новая автобусная остановка.

Корреспондент редакции Lada.kz обратился в городскую администрацию с запросом о том, когда новый остановочный пункт начнёт функционировать.

Добавлен новый остановочный пункт для автобусных маршрутов №№ 2, 12 и ночного маршрута №10. Отныне пассажиры смогут с удобством добираться до здания городского акимата, а также до расположенных поблизости жилых домов и учреждений. После установки соответствующего дорожного знака автобусы начнут осуществлять остановку в этом месте, — сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Актау ведется установка 100 современных остановочных комплексов. По данным городского акимата, согласно проекту, планируется установка 100 новых автобусных остановок, рассчитанных на 78 мест. Ранее в этих точках не было специально оборудованных остановок, несмотря на то, что автобусы там останавливались. Кроме того, на территории областного центра будут обновлены 22 остановки, пришедшие в негодность.

Напомним, местные жители пожаловались на редкое движение автобусов по маршруту №6. По словам пассажиров, в часы пик приходится ждать транспорт более часа, а на карте 2ГИС отображаются всего два автобуса.