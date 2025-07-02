Когда восстановят разметку на пешеходных переходах в Актау

В городской администрации рассказали, когда в областном центре проведут работы по восстановлению дорожной разметки на пешеходных переходах, сообщает Lada.kz .

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Многие «зебры», по словам горожан, нуждаются в срочном обновлении разметки – в некоторых местах она практически стерлась и стала незаметной.

Как ответили в городском акимате, в рамках работ по содержанию автомобильных дорог в Актау вышеназванные мероприятия уже ведутся.

На сегодняшний день в порядок приведены 80 пешеходных переходов с холодным пластиком и 57 пешеходных переходов с краской.

Данные работы будут продолжаться поэтапно в течение года.

Напомним, ранее корреспондент Lada.kz рассказал, какие пешеходные переходы несут угрозу участникам дорожного движения из-за плохой освещенности.Чиновники ответили, как намерены решить эту проблему.

Для справки

Холодный пластик – это двухкомпонентный полимерный материал, который используется для дорожной разметки, наносимый без предварительного нагрева. Он состоит из полимерного связующего, наполнителей и пигментов, которые отверждаются при добавлении катализатора, образуя прочное и долговечное покрытие. Холодный пластик отличается высокой износостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям, что делает его популярным выбором для маркировки дорог, пешеходных переходов и парковок.