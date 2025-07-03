«Стоим по три часа»: пациенты жалуются на организацию приема в стоматологии Актау

Местные жители жалуются на очереди в областном стоматологическом центре, из-за которых долго не могут получить лечение, сообщает Lada.kz .

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В областной стоматологии в 1 микрорайоне пациенты жалуются на длительное получение медуслуг. Люди рассказывают, что по несколько часов стоят в очереди за талоном, а затем вновь ждут своей очереди, чтобы попасть к хирургу и, например, удалить зуб.

Как пояснили в администрации медучреждения, подобная ситуация возникает в определенные периоды, в частности, во время школьных каникул.

Нет необходимости привлекать второго стоматолога-хирурга, поскольку суточная нагрузка на специалиста не превышает установленную норму, - объяснили в стоматологии.

По словам представителей учреждения, в часы смены наблюдается скопление людей, однако в кабинет пускают только по талонам. В это время помещения проходят кварцевание и подготовку к следующей смене. Кроме того, летом количество пациентов увеличивается за счет приезжих из районов.

Получается, что вопрос организации приема остается актуальным.

Напомним, ранее пациенты поликлиники в 7 микрорайоне на протяжении двух дней не могли получить необходимую помощь из-за сбоя системы.