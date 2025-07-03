Почему привычное место для купания в Актау является опасным

Купание на набережной 14 микрорайона небезопасно, уверяют представители ДЧС Мангистауской области. И на это у ведомства есть свои веские причины, сообщает Lada.kz .

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Данная территория является необорудованным участком, то есть, согласно Правилам безопасности на водоемах, купание в подобных местах не допускается.

В этих местах ежегодно происходят случаи утопления, а статистика показывает, что за последние пять лет на необорудованных участках утонули 97 человек, из которых семеро – дети, - отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели призывают купаться только в разрешенных местах из-за организованного дежурства спасателей.

Так, согласно постановлению акимата Мангистауской области, в Актау определено 25 мест для купания, из них 21 - частное и 4 - коммунальных.

Коммунальный пляж – это пляж, находящийся в ведении местного исполнительного органа либо переданный по договору физическому или юридическому лицу. Эти пляжи являются бесплатными для населения, - объяснили в ведомстве.

Список разрешенных мест для купания, отметили спасатели, можно найти в приложении 2ГИС, а также на официальных сайтах и страницах в социальных сетях акиматов городов и районов, а также ДЧС.

Запрет на купание в запрещенных и необорудованных местах установлен не с целью ограничения прав граждан, а исключительно ради их же безопасности. Мы призываем с пониманием относиться к требованиям безопасности. Конструктивная критика принимается и будет учтена в дальнейшей работе. Главная цель профилактической работы – это сохранение жизни и здоровья граждан, - сообщили в ведомстве.

Отдельно спасатели просят обратить внимание на то, что в последнее время в соцсетях публикуются материалы по теме пляжей и купания в запрещенных местах, где в комментариях нередко допускаются публичные оскорбления представителей власти. В ДЧС напомнили, что подобные действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, телекоммуникационных сетей либо онлайн-платформ, попадают под действие УК РК.

Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное физическим или юридическим лицом при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 7 МРП (27 524 тенге) согласно статье 412 КоАП РК.

Безопасность на воде начинается с ответственности каждого. Берегите себя и своих близких, - обратились спасатели.

Напомним, ранее житель Актау с семьей оказался в центре скандала на набережной 14 микрорайона: спасатели запретили ему купаться в море, несмотря на жару и находившихся поблизости других отдыхающих. Мужчина возмутился и обратился в редакцию Lada.kz за разъяснениями.