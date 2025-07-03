Навели порядок: жители Актау благоустроили дом за свой счёт

В 8 микрорайоне жители Актау, устав ждать инициативы от обслуживающей компании, взяли благоустройство дома, в котором проживают, в свои руки, передает Lada.kz .

Фото жильцов дома №8 в 8 микрорайоне

Жильцы дома №8 в 8 микрорайоне самостоятельно навели порядок в своем доме.

Вот так сплочённо собрали деньги и своими силами навели порядок с первого по седьмой этаж, с двух сторон дома. Покрасили входную стену перед парадной, побелили стены, отмыли площадки. Установили две камеры видеонаблюдения. Ещё активисты за собственный счёт высадили деревья рядом с домом, - рассказали они.

По словам людей, состояние мусоропровода оставляет желать лучшего – металлические элементы проржавели, краска давно облупилась, а КСК, несмотря на регулярную оплату услуг, ничего не предпринимает.

Мы платим каждый месяц, но никаких действий. КСК просто молчит. Всё приходится делать самим — от ремонта до озеленения, - говорят они.

Тем не менее, результатами своей инициативы жильцы довольны. В подъезде стало чище, безопаснее и уютнее.

Напомним, ранее кореспондент Lada.kz обратил внимание на то, что все больше актаусцев стали благоустраивать территориии перед домами, заниматься озеленением во дворах.