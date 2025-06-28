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28.06.2025, 09:57

Тайный Актау: как живут жители новых микрорайонов

Лада TV 0 5 802 Наталья Вронская

В областном центре официально насчитывается 58 микрорайонов, включая те, что обозначаются буквами, например, 3А или 3Б. Но, как сообщили в акимате, по генеральному плану их число может вырасти до 66. Для старожилов ориентироваться в новых местах становится все сложнее. Корреспонденты Lada.kz решили выяснить, чем живёт «новый Актау» и заглянули в его дворы.

фото Lada.kz Автор Ольга Ярославская
фото Lada.kz Автор Ольга Ярославская

Первой точкой стал 40-й микрорайон – жилой комплекс с закрытой территорией и двориком без автомобилей. Попасть туда оказалось непросто: умный домофон узнал чужаков. Однако через отдел продаж удалось пройти и оценить, как устроен быт местных жителей.

Во дворе – современная детская площадка, кустовые розы, лавочки и ухоженные клумбы. Один из жильцов отметил:

«Разница с домами времён СССР большая. Здесь просторнее, кухни больше. Мне всё нравится».

Следующий адрес – 31Б микрорайон. Здесь удивила раздельная сортировка мусора и двор, где машины паркуются по периметру. Жительница района рассказала, что переехала из старой «двушки» в новую трёхкомнатную квартиру и не пожалела: «Безопасно, свет и вода есть, двор уютный».

В 19 микрорайоне – уже привычный для актаусцев облик: без шлагбаумов, но с новыми фасадами и зелёными зонами. Жители признались, что не всё идеально – иногда отключают свет и воду. Но, несмотря на коммунальные трудности, переезд в «новый город» считают удачным.

Общее впечатление от новых микрорайонов – положительное. Современные детские площадки, клумбы, наличие школ и детских садов, а также архитектура, удобная для людей с ограниченными возможностями. Всё это формирует другой, менее знакомый, но уже реальный облик Актау. И если удастся решить инфраструктурные вопросы, «город у моря» может уверенно расти дальше.

Фото Ольги Ярославской

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Комментарии

2 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
где же двор уютный?каменный колодец с тремя кустиками
29.06.2025, 12:12
ЁмоЁ
ЁмоЁ
* Один из жильцов отметил: Разница с домами времён СССР большая. Здесь просторнее, кухни больше. Мне всё нравится».* Цена вопроса разная.
29.06.2025, 08:55
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