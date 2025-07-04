«Криво и посреди тротуара»: новая остановка вызвала претензии у жителей Актау

Жителям областного центра не понравилось то, как была установлена автобусная остановка в 5 микрорайоне. Людей удивило, что конструкцию поставили прямо посреди пешеходной дорожки. Руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан прокомментировал ситуацию корреспонденту Lada.kz .

Фото с Telegram-канала aktau911

В социальных сетях жители Актау пожаловались на благоустройство очередного места ожидания общественного транспорта у дома №39 в 5 микрорайоне. Судя по фотографии, автобусную остановку поставили прямо посреди тротуара, что может помешать передвижению людей. Также у горожан вызвала вопросы и сама конструкция.

Остановку так и планировали криво установить посреди тротуара?, - спрашивают люди.

Асхат Нурмуханов разъяснил, что конструкция сделана ровно, просто ее стенки разные по длине:

«Остановка установлена не криво. Все сделано по стандарту. Просто одна часть чуть длиннее другой. Это можно увидеть на каждой подобной остановке. Часть побольше сделана специально для установки рекламных билбордов. На участке в 5 микрорайоне работы не завершены. Впереди сделаем тротуар, сзади брусчатку. Почему не сделали остановку в кармашке? Потому что там она мешает автобусам. Дальше от тротуара тоже было нельзя, там жильцы дома не хотят перед подъездом, чтобы что-то стояло».

Асхат Нурмуханов продемонстрировал, как будет выглядеть остановка после всех монтажных работ.

К слову, эта не первая остановка в городе, которая вызывает у населения удивление и негодование. Ранее с аналогичными жалобами обращались и жители 17 микрорайона.