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04.07.2025, 21:29

Жителей Актау приглашают на субботник

Общество 0 889 Лиана Рязанцева

В Актау в честь Дня Астаны пройдет субботник. Организаторы приглашают всех неравнодушных к экологии города присоединиться к уборке на набережной, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Изначально управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области сообщили, что мероприятие состоится 6 июля, в 09:00 часов, в честь Дня Астаны на городской набережной. Принять участие в экологической акции «Таза Қазақстан» могут все желающие.

Субботник будет организован от композиции «I Love Aktau» в 9А микрорайоне, работы будут проводиться до прибрежной зоны «Самал» в 15 микрорайоне. Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в субботнике, - говорится в сообщении организаторов.

UPD. Как сообщили Lada.kz в региональном Центре общественных коммуникаций 4 июля в 21:18 часов, субботник пройдет завтра, 5 июля, в 09:00 часов.

Напомним, ранее представители общественного фонда «Мы люди – мы вместе» совместно со студентами Yessenov University и волонтерской группой «С добрым сердцем» приглашали жителей Актау на городской субботник.

Также сотрудники природного парка «Кызылсай» дали вторую жизнь двум десяткам родников. Подробнее по ссылке.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
А где задержанные харкальщики насвая? где семечкогрызы? где вандалы и прочая шушара которые оставляют везде за собой мусор? Где задержания? Где они? отдыхать будут в субботу? Может пора уже их задействовать в этом процессе повсеместно и ежедневно!?
05.07.2025, 03:39
Банкир
Банкир
от плаката нет тени)
04.07.2025, 19:20
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