Жителей Актау приглашают на субботник

В Актау в честь Дня Астаны пройдет субботник. Организаторы приглашают всех неравнодушных к экологии города присоединиться к уборке на набережной, передает Lada.kz .

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Изначально управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области сообщили, что мероприятие состоится 6 июля, в 09:00 часов, в честь Дня Астаны на городской набережной. Принять участие в экологической акции «Таза Қазақстан» могут все желающие.

Субботник будет организован от композиции «I Love Aktau» в 9А микрорайоне, работы будут проводиться до прибрежной зоны «Самал» в 15 микрорайоне. Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в субботнике, - говорится в сообщении организаторов.

UPD. Как сообщили Lada.kz в региональном Центре общественных коммуникаций 4 июля в 21:18 часов, субботник пройдет завтра, 5 июля, в 09:00 часов.

Напомним, ранее представители общественного фонда «Мы люди – мы вместе» совместно со студентами Yessenov University и волонтерской группой «С добрым сердцем» приглашали жителей Актау на городской субботник.

Также сотрудники природного парка «Кызылсай» дали вторую жизнь двум десяткам родников. Подробнее по ссылке.