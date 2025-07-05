Делу время, а потехе час: в Актау состоялся субботник с развлечениями и угощением

Сегодня, 5 июля, на набережной собрались аким региона и депутаты Парламента, чтобы вместе с жителями убрать мусор. С места вывезли порядка ста тонн отходов, передает Lada.kz .

Фото: акимат МО

В масштабном субботнике приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров, депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин, государственные служащие, молодёжь и жители города.

Мероприятие по благоустройству прошло в необычном формате. На побережье установили деревянные юрты, участникам субботника предлагали горячий чай и угощения. Для горожан были организованы спортивные соревнования: перетягивание каната, поднятие гирь и игра в лянгу.

В экологической акции приняли участие около 600 жителей, было задействовано 15 единиц техники. В итоге спецтехника вывезла 100 тонн мусора.

Работы по благоустройству прошли также в парке «Акбота» и во дворах нескольких микрорайонов.

Чиновники совместили благое дело с выездным совещанием, на котором заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Хайдар Тулеушов озвучил информацию о выявленных несанкционированных свалках мусора.

В прошлом году на территории Мангистауской области было зафиксировано 68 точек с незаконно размещённым мусором. В 2024 году 98 % из них были ликвидированы. Оставшиеся четыре точки находятся на территории частного предпринимателя в Жанаозене. Работы по их очистке планируется завершить до конца текущего года.

Глава региона поручил правоохранительным органам усилить контроль в данном направлении.

«Территория возле озера Малая Оймаша уже была очищена от мусора полтора месяца назад. Но, как видим, ситуация повторяется. Я считаю, что загрязняют не жители Мангистау, а люди, которые не уважают свою землю. Правоохранительным органам необходимо ужесточить контроль в отношении тех, кто выбрасывает мусор в несанкционированных местах. При необходимости установите видеокамеры в местах, где регулярно образуются свалки. Если мы не примем меры сейчас, это приведёт к большим проблемам и расходам», — отметил Нурдаулет Килыбай.

Напомним, согласно спутниковым снимкам, в этом году в регионе выявлена 61 точка незаконного размещения мусора.