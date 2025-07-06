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06.07.2025, 16:15

Мама больного ребенка прокомментировала ситуацию с подростками, собирающими деньги на улицах Актау

Общество 0 1 783 Сергей Кораблев

На связь с корреспондентом Lada.kz вышла мама ребенка, чье фото изображено на ящиках для благотворительного сбора средств – именно с ними на улицах Актау часто можно заметить подростков.

Фото предоставила мама Мохаммада Даулетова
Фото предоставила мама Мохаммада Даулетова

Ксения, так зовут мать больного 4-летнего Мохаммада Даулетова из Уральска. Она предоставила все необходимые медицинские документы и объяснила, куда действительно идут собранные деньги.

В марте 2025 года нашему сыну поставили страшный диагноз: нейробластома надпочечников, онкология IV стадии. Не получив должного лечения в Казахстане, мы улетели в Стамбул в клинику «Medipol Mega». Там нам дали шанс на спасение, - рассказывает Ксения.

Мохаммад уже прошел 4 курса химиотерапии. Впереди еще 5 курсов, сложная операция и пересадка костного мозга. Общая сумма, необходимая на лечение, составляет 80 миллионов тенге. Сейчас собрано около половины.

Семья заключила договор с фондом «Новое поколение», а затем – с благотворительным фондом «Жаңа ұрпақ». Последний и разместил сборные боксы с официальным разрешением. Договор рассчитан до конца лета.

Мы бесконечно благодарны каждому, кто откликнулся. Любая помощь – финансовая, моральная, информационная для нас бесценна. Спасибо, что не остаетесь равнодушными, - говорит семья Мохаммада.

Полная информация о сборе размещена в Instagram на официальной странице.

Напомним, местные жители были обеспокоены массовым появлением подростков с коробками для сбора пожертвований. На одном из боксов была размещена информация о больном мальчике из Уральска.

Несмотря на вышеописанную ситуацию, редакция Lada.kz призывает жителей Актау быть бдительными и требовать достоверную информацию перед тем, как участвовать благотворительном сборе.

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