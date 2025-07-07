Пограничники помогли жителям Мангистау вытащить застрявшие в песке автомобили

Жители Мангистауской области выразили признательность военнослужащим Пограничной службы за неожиданную и своевременную помощь на одном из прибрежных участков. На кадрах, распространённых в социальных сетях, пятеро молодых мужчин в форме выталкивают из песка застрявший внедорожник, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео @911aktau / Instagram

Инцидент произошёл в районе урочища Саура. Из-за рыхлого песка сразу несколько автомобилей оказались в ловушке, а традиционные попытки «раскачать» машину успеха не принесли. На помощь пришли военнослужащие пограничной службы, находившиеся поблизости.

Мы уже отчаялись. Машина глубоко села, жарко, дети начали капризничать. И тут появились ребята в форме. Без лишних слов взялись, и буквально за пару минут вытолкали машину. Спасибо им огромное! Не каждый день встретишь такую отзывчивость, - рассказала одна из очевидцев.

Согласно комментариям под публикацией, пограничники не ограничились одним автомобилем – помогли сразу нескольким застрявшим машинам выехать из песка.

Пользователи соцсетей называют поступок военных примером настоящего мужского поведения, и напомнили, что именно такие действия укрепляют доверие и уважение к людям в погонах.

Видео уже успело набрать сотни лайков и положительные комментарии.