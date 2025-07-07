Сколько детей появилось на свет в Актау в День столицы

В праздничный день, 6 июля, когда в стране отмечался День столицы, в областном перинатальном центре «Ана мен бала» в 34 микрорайоне и родильном доме в 26 микрорайоне появились на свет 33 малыша. Об этом сообщили в медучреждениях, передает Lada.kz .

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В перинатальном центре родились 24 ребенка, в роддоме – девять младенцев. Из общего количества появившихся на свет – 20 девочек и 13 мальчиков. Самым крупным новорождённым оказался малыш весом 4 килограмма 970 граммов и 60 сантиметров, самой миниатюрным стал мальчик весом 815 грамм.

Медики отмечают, что все дети и мамы чувствуют себя хорошо.

Для перинатального центра такие даты всегда особенные – ведь рождение в день национального праздника воспринимается как символ доброго начала и будущего для всей страны, - отметили в медучреждении.

Напомним, 8 марта текущего года в областном центре родился ребенок-гигант. Подробнее по ссылке.