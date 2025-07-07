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07.07.2025, 17:08

Детскую площадку завалили мусором и шелухой от семечек в Актау

Общество 0 977 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау с возмущением по поводу состояния новой детской площадки на набережной.

фото прислано жителями
фото прислано жителями

По её словам, несмотря на недавнюю реконструкцию и современное благоустройство, вся территория регулярно завалена шелухой от семечек.

Площадка новая, красивая, сделана с душой. Казалось бы, радуйтесь, отдыхайте с детьми, поддерживайте чистоту. Но нет – приходим уже не впервые, и каждый раз одно и то же: все травмобезопасное покрытие усыпано шелухой и мусором. Такое ощущение, что сюда приходят не с детьми гулять, а устроить плевательную зону, - поделилась горожанка.

Особое негодование вызывает поведение самих взрослых. По наблюдениям местных жителей, мусор на территории игрового комплекса оставляют не дети, а их же родители, которые сидят на лавочках, щёлкают семечки и абсолютно не задумываются о том, какой пример подают подрастающему поколению.

Мы возмущены! Вы для детей сюда пришли или на базар? Зачем разводить грязь в том месте, которое специально сделали для комфорта и безопасности малышей?, - негодуют жители.

Горожане требуют от полиции и акимата более строго следить за порядком на общественных территориях и начать привлекать к ответственности тех, кто нарушает санитарные нормы. Они просят установить и активно использовать камеры наблюдения – не просто для видимости, а для реального контроля и наказания нарушителей.

Почему, если кто-то бросит окурок на набережной в Европе – его штрафуют? А у нас можно прийти, нагадить и уйти? Мы требуем, чтобы камеры на детской площадке работали по назначению, а за плевки, мусор и курение выписывались реальные штрафы. По-другому у нас, похоже, не понимают, - заключает автор обращения.

Напомним, ранее корреспондент Lada.kz в авторской колонке высказался на тему привлечения к ответственности по закону за халатное отношение и вандализм. Подробнее по ссылке.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Всё равно - курильщик виноват, кинул бычёк, намусорил...
07.07.2025, 15:47
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