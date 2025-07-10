Незаконно установленные силомеры убрали с набережной Актау

Вчера, 9 июля, после жалоб жителей Актау с набережной в 7А микрорайоне убраны незаконно установленные силомеры. Об этом Lada.kz сообщили в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства.

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В акимате сообщили, что после проведения разъяснительной работы предприниматели, незаконно установившие силомеры, самостоятельно демонтировали оборудование.

На основании жалобы горожан сотрудники отдела провели разъяснительную работу с владельцами незаконных объектов предпринимательской деятельности, размещённых в 7А микрорайоне. В результате предприниматели самостоятельно демонтировали незаконно установленный силомерный аппарат, - сообщили в акимате.

Напомним, 9 июля в одном из местных пабликов появилось обращение жителя Актау, в котором он выразил недовольство установкой силомера на площадке, расположенной на спуске в 7А микрорайоне. По словам мужчины, данная площадка долгие годы используется для занятий спортом, и появление аттракциона мешает проводить полноценные тренировки.

В администрации ответили на запрос редакции Lada.kz о том, на законных ли основаниях был установлен силомер на набережной в 7А микрорайоне. Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства сообщил, что с предпринимателем, установившим развлекательный автомат без соответствующего разрешения, были проведены разъяснительные и предупредительные работы в связи с осуществлением незаконной деятельности.