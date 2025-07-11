«Опасно находиться даже во дворе»: жители Актау возмущены незаконной стройкой в «Самале»

Жители микрорайона «Самал» в Актау пожаловались на опасную и, по их словам, незаконную застройку, которая нарушает все нормы безопасности, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Как сообщают горожане, строительство ведётся вплотную к их участкам, а строительные материалы буквально падают через заборы.

Расстояние от забора – всего метр, и постоянно что-то сыплется к нам на территорию. Нет ни страховочного сетчатого ограждения, ни пожарных проездов. Это небезопасно не только для нас, но и для самих рабочих. Невозможно даже поставить машину во двор – боимся, что что-нибудь упадёт, - рассказали жители, обратившись в редакцию Lada.kz.

По их словам, руководство стройки игнорирует все замечания. Ситуация достигла пика 5 июля. По утверждению очевидцев, один из рабочих упал с высоты на участок, принадлежащий Иранскому посольству. Несмотря на это, возводить объект продолжают, и с верхних этажей по-прежнему торчат незащищённые балки и трубы.

Редакция Lada.kz направила в Актауский городской акимат запрос для разъяснения ситуации.