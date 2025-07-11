Президент поручил оплатить ремонт теплосетей в Актау из резервов правительства

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для обеспечения населения надежной системой подачи тепла в отопительный период из резерва правительства выделено порядка 3,6 млрд тенге на завершение реконструкции 9,2 километра магистральных тепловых сетей в Актау. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, передает Lada.kz .

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Реализация данного проекта началась в 2024 году. На сегодня проложено 5,5 километра тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Старые стальные трубы демонтируются и заменяются современными в пенополиуретановой изоляции диаметром от 530 до 1020 миллиметров. Также полностью устранены 375 дефектов, выявленных в отопительный сезон 2024-2025 года.

Общая протяженность теплосети в Актау составляет 562 километра. Износ – 79%.

Реализация данного проекта позволит снизить износ тепловых сетей города до 75%, повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты, - сказано в сообщении правительства.

В дальнейшем, в рамках реализации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», до 2029 года планируется реконструкция и строительство 175 километров сетей и источников теплоснабжения с определением объема финансирования на 2025-2029 годы. Проект направлен на снижение износа сетей и повышение качества коммунальных услуг через привлечение инвестиций.