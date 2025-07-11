Противоослепляющие экраны устанавливают на трассе в Мангистау

На трассе Доссор-Кулсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау для безопасности водителей устанавливают противоослепляющие экраны, передает Lada.kz со ссылкой на «АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Фото: стоп-кадр из видео

В Мангистауской области продолжается активная работа по повышению безопасности дорожного движения. На участке автодороги республиканского значения Доссор-Кулсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау (738-773 км, отрезок Жетыбай-Актау) ведется установка противоослепляющих экранов.

Такие экраны играют ключевую роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий. Они защищают водителей от ослепления фарами встречного транспорта, особенно в темное время суток, тем самым снижая аварийность и повышая комфорт передвижения по дорогам, - считают в нацкомпании.

На данном участке предусмотрен монтаж 21 500 экранов общей протяженностью 11,7 километра. Уже установлено 11 000 экранов (около 6 км). Завершение работ запланировано до конца июля 2025 года.

Подобные меры принимаются не только в Мангистауской области: установка противоослепляющих экранов активно ведется и в других регионах Казахстана на участках республиканских дорог. Отмечается, что это часть комплексной программы по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению уровня безопасности на дорогах страны.