Незаконное хранение оружия: какое наказание грозит жителям Мангистау

В Мангистауской области напомнили об административной ответственности за незаконное хранение оружия. Поводом стало реальное судебное разбирательство, в ходе которого житель Бейнеуского района получил серьезный штраф, передает Lada.kz.
Согласно материалам дела, житель Бейнеуского района хранил у себя дома незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружьё 16-го калибра, не поставленное на учёт в органах внутренних дел. В ходе судебного заседания мужчина признал вину и пояснил, что осознаёт противоправность своих действий.
Как уточнили в пресс-службе Бейнеуского районного суда, факт правонарушения был подтверждён документально: протоколами, заключением экспертизы, служебной запиской и другими материалами.
Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 78 640 тенге с конфискацией оружия. Постановление вступило в законную силу.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с частью 1 статьи 482 КоАП РК, незаконное хранение оружия влечёт за собой штраф:
Правоохранительные органы подчеркивают: всё оружие, включая охотничье, должно быть зарегистрировано. Незнание закона не освобождает от ответственности, а хранение незарегистрированного оружия может повлечь не только штраф, но и более серьёзные последствия при повторных нарушениях или инцидентах.
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