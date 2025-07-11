Незаконное хранение оружия: какое наказание грозит жителям Мангистау

В Мангистауской области напомнили об административной ответственности за незаконное хранение оружия. Поводом стало реальное судебное разбирательство, в ходе которого житель Бейнеуского района получил серьезный штраф, передает Lada.kz .

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Согласно материалам дела, житель Бейнеуского района хранил у себя дома незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружьё 16-го калибра, не поставленное на учёт в органах внутренних дел. В ходе судебного заседания мужчина признал вину и пояснил, что осознаёт противоправность своих действий.

Как уточнили в пресс-службе Бейнеуского районного суда, факт правонарушения был подтверждён документально: протоколами, заключением экспертизы, служебной запиской и другими материалами.

Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 78 640 тенге с конфискацией оружия. Постановление вступило в законную силу.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с частью 1 статьи 482 КоАП РК, незаконное хранение оружия влечёт за собой штраф:

20 МРП (78 640 тенге) – для физических лиц;

от 25 до 40 МРП (от 98 300 до 157 280 тенге) – для субъектов предпринимательства;

обязательную конфискацию оружия и его составных частей.

Правоохранительные органы подчеркивают: всё оружие, включая охотничье, должно быть зарегистрировано. Незнание закона не освобождает от ответственности, а хранение незарегистрированного оружия может повлечь не только штраф, но и более серьёзные последствия при повторных нарушениях или инцидентах.