Какая погода ждет жителей Мангистау на выходных

Специалиалисты мангистауского филиала РГП «Казгидромет» рассказали корреспонденту Lada.kz о том, какая погода ожидает жителей и гостей региона в ближайшие выходные.

Фото: Lada.kz

По данным синоптиков, в субботу, 12 июля, в области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный со скоростью до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 23-28 тепла, днем сильная жара - до 35-40 градусов Цельсия, на юге региона прогнозируется очень сильная жара - до +43 градусов.

В воскресенье, 13 июля, в Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный со скоростью до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 25-30 тепла, днем очень сильная жара - до 39-44 градусов, на западе региона обещают до 35 тепла. Без осадков.

В областном центре на выходных будет малооблачно, дождя не предвидится. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 23-25, днем - 35-37 тепла.