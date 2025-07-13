Можно ли без прививок в детский сад и школу? Мнение адвоката из Актау

В летний период многие родители задумываются: стоит ли в этом году отдавать ребёнка в детский сад или школу? Один из главных вопросов при этом — наличие или отсутствие у ребёнка прививок. Партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova», адвокат Айбек Суюндуков дал разъяснение редакции lada.kz о том, имеют ли право дети без вакцинации посещать образовательные учреждения.

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Адвокат рассмотрел этот вопрос с позиции Конституции и кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 кодекса, задачей законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения является создание правовых условий, направленных на улучшение здоровья граждан. Вместе с тем, статьей 39 Конституции РК предусмотрено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения, - объясняет Айбек Суюндиков.

Кроме того, согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе вакцинация, проводится только при наличии информированного согласия прививаемого.

Таким образом, вакцинация в Казахстане не является принудительной. Административная или уголовная ответственность за отказ от неё законодательством РК не предусмотрена. В настоящее время ни одним законодательным актом Республики Казахстан не устанавливаются ограничения прав ребёнка на посещение детского сада или школы в случае отсутствия прививок. Отсутствие вакцинации не может быть основанием для отказа в приёме детей в детские сады, школы и другие образовательные учреждения, — пояснил адвокат.

Однако, по словам Айбека Суюндукова, определённые ограничения всё же существуют. Так, в соответствии с подпунктом 11 статьи 85 Кодекса, допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, возможен только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в конкретном учреждении.

Коллективный иммунитет — это косвенная защита непривитых лиц, которая достигается при высоком охвате населения вакцинацией против инфекций, предупреждаемых с помощью вакцин.

Пункт 8 Правил допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и определения порогового уровня коллективного иммунитета гласит: такой пороговый уровень составляет не менее 90% привитых детей от общего количества в группе. Следовательно, допуск непривитых детей возможен лишь в том случае, если их доля в группе не превышает 10%.

Адвокат убеждён, что основными причинами отказа от прививок являются личные убеждения родителей, зачастую обусловленные недостаточной разъяснительной работой медицинских работников, недоверием к определённым вакцинам, религиозными мотивами, негативной информацией в СМИ и иными семейными обстоятельствами.

Важно отметить, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 1974 года благодаря вакцинации удалось спасти свыше 154 миллионов жизней по всему миру — это эквивалентно примерно шести спасённым жизням ежедневно на протяжении 50 лет. За это время младенческая смертность сократилась на 40%, причём вакцина от кори сыграла ключевую роль, обеспечив 60% всех спасённых жизней. Кроме того, с ростом числа непривитых лиц увеличивается неиммунная прослойка населения, что ослабляет коллективную защиту и может привести к вспышкам заболеваний. Распространённое мнение о том, что непривитый ребёнок не болеет, объясняется тем, что его окружают вакцинированные дети, создающие вокруг него защитный «иммунный щит», — подчеркнул Айбек Суюндуков.

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