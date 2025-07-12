Жители Актау просят вернуть кондукторов в городские автобусы

По словам жителей Актау, отсутствие кондукторов вызывает ряд неудобств: замедляется посадка и высадка пассажиров, образуются очереди, особенно в часы пик, передает Lada.kz .

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Жители Актау обратились в редакцию с жалобой на ситуацию в общественном транспорте. По их словам, из-за отсутствия кондукторов в автобусах возникают неудобства и столпотворение, особенно в часы пик и при высадке пассажиров.

Обращаюсь к владельцам общественного транспорта и акиму города. Пожалуйста, наведите порядок в автобусах. Люди оплачивают проезд через QR-код, но кондукторов нет. Теперь всем, кто выходит, приходится пробираться к передней двери, чтобы показать оплату водителю. Это создаёт не только неудобства, но и нервозную обстановку. Водитель не обязан контролировать оплату, а его психологическое состояние только ухудшается. Либо дайте указание открывать все двери, либо верните кондукторов, — обратился один из горожан.

Многие жители уверены, что возвращение кондукторов поможет навести порядок и сделает поездки комфортнее и безопаснее для всех.

Водитель должен следить за дорогой, а не собирать оплату. Это очень тяжело, вы сами попробуйте так работать! Пока он отвлекается на оплату, может случиться что угодно. А в итоге виноват всё равно будет водитель, — возмущаются пассажиры.

Ранее сообщалось, что из автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта, исчезнут кондукторы. Таким образом, в автобусах внедрят систему SmartCity.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог поспешили заверить, что кондукторов увольнять не будут.