18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.93
609.07
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.07.2025, 19:05

Подросток из Мангистау освобождён по амнистии из детской колонии

Общество 0 2 496 Лиана Рязанцева

Шестнадцатилетний Жансултан из Мангистау освободился по амнистии из детской колонии в Алматы. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК (КУИС), передает Lada.kz.

 

Фото: пресс-служба КУИС МВД РК
Фото: пресс-служба КУИС МВД РК

В пресс-службе КУИС сообщили, что 16-летний подросток был освобождён из учреждения средней безопасности для несовершеннолетних №11 в рамках применения Закона «Об амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Казахстан».

Находясь на свободе, осуждённый Жансұлтан воспитывался бабушкой и жил с младшими братьями. Его родители развелись и оставили детей на попечение незрячей бабушки. Как рассказывает сам Жансұлтан, семья жила на её пенсию. Как и другие подростки, он хотел питаться вкусно, носить модную одежду, но пенсии едва хватало на базовые нужды и продукты. Тогда 14-летний мальчик начал совершать кражи. Отбыв 1 год и 3 месяца, Жансұлтан вышел на свободу и отправился к бабушке и братьям, которые его ждали. Поскольку бабушка не смогла приехать за ним, сотрудник учреждения сопроводит подростка до места проживания в Мангистаускую область. Билеты на поезд уже приобретены, — сообщили в пресс-службе КУИС РК.

В ведомстве отметили, что за время нахождения в местах лишения свободы подросток соблюдал установленный порядок отбывания наказания, учился в школе при учреждении, за хорошее поведение была применена мера поощрения.

Напомним, 23 июня Президент Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию.

Предстоящая в Казахстане амнистия в честь 30-летия Конституции затронет свыше 15 тысяч осужденных.

Под действие амнистии подпадают:

  • лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;
  • осужденные за преступления средней тяжести без ущерба либо при его полном возмещении;
  • представители социально уязвимых слоев населения.

При этом амнистия не распространяется на осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких преступлений. 

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…