Подросток из Мангистау освобождён по амнистии из детской колонии

Шестнадцатилетний Жансултан из Мангистау освободился по амнистии из детской колонии в Алматы. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК (КУИС), передает Lada.kz .

Фото: пресс-служба КУИС МВД РК

В пресс-службе КУИС сообщили, что 16-летний подросток был освобождён из учреждения средней безопасности для несовершеннолетних №11 в рамках применения Закона «Об амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Казахстан».

Находясь на свободе, осуждённый Жансұлтан воспитывался бабушкой и жил с младшими братьями. Его родители развелись и оставили детей на попечение незрячей бабушки. Как рассказывает сам Жансұлтан, семья жила на её пенсию. Как и другие подростки, он хотел питаться вкусно, носить модную одежду, но пенсии едва хватало на базовые нужды и продукты. Тогда 14-летний мальчик начал совершать кражи. Отбыв 1 год и 3 месяца, Жансұлтан вышел на свободу и отправился к бабушке и братьям, которые его ждали. Поскольку бабушка не смогла приехать за ним, сотрудник учреждения сопроводит подростка до места проживания в Мангистаускую область. Билеты на поезд уже приобретены, — сообщили в пресс-службе КУИС РК.

В ведомстве отметили, что за время нахождения в местах лишения свободы подросток соблюдал установленный порядок отбывания наказания, учился в школе при учреждении, за хорошее поведение была применена мера поощрения.

Напомним, 23 июня Президент Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию.

Предстоящая в Казахстане амнистия в честь 30-летия Конституции затронет свыше 15 тысяч осужденных.

Под действие амнистии подпадают:

лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;

осужденные за преступления средней тяжести без ущерба либо при его полном возмещении;

представители социально уязвимых слоев населения.

При этом амнистия не распространяется на осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких преступлений.