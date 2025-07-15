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15.07.2025, 09:57

Государство поможет сена подбросить: фермеры Мангистау получат субсидии на корма

Общество 0 944 Наталья Вронская

В Мангистауской области с 16 июля начинается приём заявок на субсидии, направленные на компенсацию затрат на корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений региона, основная цель государственной поддержки  развитие животноводства в области и снижение расходов фермерских хозяйств и частных предпринимателей, занимающихся разведением скота. Субсидии покрывают часть стоимости кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, верблюдов и лошадей.

Размер финансовой поддержки на закуп кормов установлен следующим образом: на овец и коз старше 12 месяцев  6 298 тенге; на крупный рогатый скот старше 18 месяцев  25 194 тенге; на верблюдов старше 18 месяцев  25 194 тенге; на лошадей старше 36 месяцев  25 194 тенге, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мангистауской области Дастан Мураталиев.

Отмечается, что приём заявок будет осуществляться только в электронном формате через портал subsidy.plem.kz, что обеспечивает удобство и оперативность процесса. Для подачи заявки фермеры должны войти в систему с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи) и внести полную информацию о чипированных животных. Эти данные являются обязательным условием для получения субсидий.

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 60 50 14.

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