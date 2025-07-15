Государство поможет сена подбросить: фермеры Мангистау получат субсидии на корма

В Мангистауской области с 16 июля начинается приём заявок на субсидии, направленные на компенсацию затрат на корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений региона, основная цель государственной поддержки – развитие животноводства в области и снижение расходов фермерских хозяйств и частных предпринимателей, занимающихся разведением скота. Субсидии покрывают часть стоимости кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, верблюдов и лошадей.
Размер финансовой поддержки на закуп кормов установлен следующим образом: на овец и коз старше 12 месяцев – 6 298 тенге; на крупный рогатый скот старше 18 месяцев – 25 194 тенге; на верблюдов старше 18 месяцев – 25 194 тенге; на лошадей старше 36 месяцев – 25 194 тенге, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мангистауской области Дастан Мураталиев.
Отмечается, что приём заявок будет осуществляться только в электронном формате через портал subsidy.plem.kz, что обеспечивает удобство и оперативность процесса. Для подачи заявки фермеры должны войти в систему с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи) и внести полную информацию о чипированных животных. Эти данные являются обязательным условием для получения субсидий.
За дополнительной информацией можно обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 60 50 14.
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