Государство поможет сена подбросить: фермеры Мангистау получат субсидии на корма

В Мангистауской области с 16 июля начинается приём заявок на субсидии, направленные на компенсацию затрат на корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

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По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений региона, основная цель государственной поддержки – развитие животноводства в области и снижение расходов фермерских хозяйств и частных предпринимателей, занимающихся разведением скота. Субсидии покрывают часть стоимости кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, верблюдов и лошадей.

Размер финансовой поддержки на закуп кормов установлен следующим образом: на овец и коз старше 12 месяцев – 6 298 тенге; на крупный рогатый скот старше 18 месяцев – 25 194 тенге; на верблюдов старше 18 месяцев – 25 194 тенге; на лошадей старше 36 месяцев – 25 194 тенге, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мангистауской области Дастан Мураталиев.

Отмечается, что приём заявок будет осуществляться только в электронном формате через портал subsidy.plem.kz, что обеспечивает удобство и оперативность процесса. Для подачи заявки фермеры должны войти в систему с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи) и внести полную информацию о чипированных животных. Эти данные являются обязательным условием для получения субсидий.

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 60 50 14.