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15.07.2025, 14:15

Туристы из Италии стали свидетелями необычного явления на Бозжыре (видео)

Общество 0 2 293 Наталья Вронская

Во время экскурсии по урочищу Бозжыра гости из Италии столкнулись с неожиданным явлением: у туристов внезапно волосы на голове встали дыбом, а в пальцах ощущалось легкое покалывание, похожее на электрический разряд, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото сгенерировано чатом GPT на основе стоп-кадра
Фото сгенерировано чатом GPT на основе стоп-кадра

Инцидент произошел в воскресенье, 13 июля, на одной из возвышенностей Бозжыры. Группу туристов сопровождал гид по имени Сергей, который попытался объяснить гостям региона причины произошедшего. По его словам, в момент экскурсии неподалеку была гроза, которая вкупе с повышенной влажностью создавала слабые электрические разряды.

Складывалось впечатление, что им (туристам  прим. авт.) одновременно страшно и весело. Они снимали на видео, как у них буквально шевелятся волосы. Несколько человек, включая меня, почувствовали лёгкое покалывание. Это не удар током, а, скорее, кратковременный импульс, - поделился гид.

Сергей добавил, что красоты Бозжыры с каждым годом вызывают все больший интерес у иностранцев, которые приезжают в Мангистаскую область, чтобы увидеть достопримечательность своими глазами.

Напомним, это не первый подобный случай. С таким же природным явлением в урочище сталкивались туристы из США в 2019 году. Позже свое объяснение по ситуации предоставил местный геофизик Геннадий Тарасенко.

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