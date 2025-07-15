Туристы из Италии стали свидетелями необычного явления на Бозжыре (видео)

Во время экскурсии по урочищу Бозжыра гости из Италии столкнулись с неожиданным явлением: у туристов внезапно волосы на голове встали дыбом, а в пальцах ощущалось легкое покалывание, похожее на электрический разряд, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

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Инцидент произошел в воскресенье, 13 июля, на одной из возвышенностей Бозжыры. Группу туристов сопровождал гид по имени Сергей, который попытался объяснить гостям региона причины произошедшего. По его словам, в момент экскурсии неподалеку была гроза, которая вкупе с повышенной влажностью создавала слабые электрические разряды.

Складывалось впечатление, что им (туристам – прим. авт.) одновременно страшно и весело. Они снимали на видео, как у них буквально шевелятся волосы. Несколько человек, включая меня, почувствовали лёгкое покалывание. Это не удар током, а, скорее, кратковременный импульс, - поделился гид.

Сергей добавил, что красоты Бозжыры с каждым годом вызывают все больший интерес у иностранцев, которые приезжают в Мангистаскую область, чтобы увидеть достопримечательность своими глазами.

Напомним, это не первый подобный случай. С таким же природным явлением в урочище сталкивались туристы из США в 2019 году. Позже свое объяснение по ситуации предоставил местный геофизик Геннадий Тарасенко.