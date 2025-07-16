В социальных сетях распространилась подборка видео, на которых запечатлено, как животные в Мангистау спасаются от жары, передает Lada.kz .

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На кадрах видно, как верблюды, демонстрируя сообразительность, укрываются в тени под козырьками зданий и охлаждаются в воде Каспийского моря.

Жители региона также засняли степного корсака, который осторожно подошёл к поливочному шлангу, предположительно на территории одного из месторождений. Животное пыталось напиться воды, стараясь при этом не привлекать к себе внимания.

Видео вызвали умиление у пользователей сети, а у некоторых — сочувствие к животным, вынужденным спасаться от изнуряющей жары свыше 40 градусов в Мангистау.

«Бедные, как они выживают в таком пекле», «Очень жаль животны», «Бедные, как им тяжело», — пишут люди в комментариях.

Даже ёжики в такую жару ищут спасения рядом с людьми, а неравнодушные горожане стараются напоить их и помочь пережить зной.

Напомним, ранее в Мангистауской области был замечен необычный зверек. Подробности по ссылке.