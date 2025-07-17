Предприниматели Жанаозена перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством

Предприниматели Жанаозена сегодня, 16 июля, вышли на пикет из-за проблем с электричеством в торговых объетах. В акимате Жанаозена прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Кадр видео

Сегодня, 16 июля, в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как предприниматели Жанаозена перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия электроэнергии на рынке «Шанырак» и в торговом доме «Зангар».

Люди перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание властей.

В акимате Жанаозена прокомментировали ситуацию.

Сегодня, 16 июля 2025 года, в связи с аварийным отключением ячейки №20 на подстанции 110/6 кВ «Городская» было временно приостановлено электроснабжение ряда объектов предпринимательства в микрорайоне Шанырак и на улице Абая, в том числе торгового дома «Зангар» и рынка «Шанырак». С целью выявления причин аварии специалисты ГКП «Узеньэнергосервис» оперативно провели обследование кабельной линии и зафиксировали факт короткого замыкания. На данный момент ремонтные работы завершены, электроснабжение полностью восстановлено, - сообщает акимат.

Со стороны городского акимата и ответственных служб была проведена разъяснительная работа, а также обеспечена охрана общественного порядка. В настоящее время ситуация стабильная.