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17.07.2025, 17:37

Виноваты ветхие сети - в Актау назвали причину перебоев подачи электроэнергии

Общество 0 2 702 Ольга Максимова

В областном центре выявили шесть проблемных участков электросетей, в четырех из них сети проложены еще в советское время. Все это нужно менять, что требует времени и денег. Когда ждать прекращения перебоев в подачи электроэнергии, рассказал глава региона Нурдаулет Килыбай, передает Lada.kz.  

ГКП "АУЭС". Фото: 2Gis
ГКП "АУЭС". Фото: 2Gis

Наступившая жара выявила все слабые места энергообеспечения в Актау, из-за жары люди включают охладительные приборы, что создает сильную нагрузку на электросети. Тем временем, изношенность линий электропередач составляет 66%. Они не выдерживают и в домах отключается подача энергии, выходят из строя лифты и светофоры. Капитального ремонта требуют 75 км сетей.

«На приобретение необходимых материалов были выделены средства из местного бюджета. Однако специальные кабели и провода поставляются в основном из-за рубежа. Это занимает определенное время. Как только будут доставлены материалы, мы сразу же приступим к работе», - сказал Нурдаулет Килыбай.

На модернизацию электросетей предусмотрено порядка 900 млн тенге. Как только сети заменят на самых ветхих участках, перебои прекратятся, заверяет глава региона.

Но пока напряженная ситуация сохраняется. Как сообщили в ГКП «АУЭС», сегодня, 17 июля, аварийное отключение было в 14 и 15 микрорайонах. В 29 микрорайоне отключали подачу электроэнергии для проведения плановых ремонтных работ. Частичное отключение электроэнергии произошло в 18, 19А, 20 и 40 микрорайонах.

Ранее  сообщалось, что авария на энергоблоке №3 ТОО «МАЭК» стала причиной крупных отключений электричества. 

Тем временем, жизнь в городе не замирает даже без света. В социальных сетях распространилось видео, как в банкетном зале продолжают празднество свадьбы при свете фонариков.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Интересно, какие микрорайоны чаще сидят без света? Те что построены при совке или при независимости?
18.07.2025, 06:47
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