Наглого водителя внедорожника оштрафовали в Актау

Водитель внедорожника оказался в центре внимания полиции после того, как припарковал автомобиль прямо на пешеходной зоне, сообщает Lada.kz.
Нарушение зафиксировали пользователи социальных сетей, после чего информация была передана в управление полиции Актау.
По итогам проверки инспекторы составили в отношении водителя протокол по статье 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Водителю грозит штраф в размере 10 МРП, что эквивалентно 39 320 тенге.
Напомним, водитель проехал по пешеходному участку набережной и получил штраф.
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