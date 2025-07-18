Наглого водителя внедорожника оштрафовали в Актау

Водитель внедорожника оказался в центре внимания полиции после того, как припарковал автомобиль прямо на пешеходной зоне, сообщает Lada.kz .

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Нарушение зафиксировали пользователи социальных сетей, после чего информация была передана в управление полиции Актау.

По итогам проверки инспекторы составили в отношении водителя протокол по статье 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Водителю грозит штраф в размере 10 МРП, что эквивалентно 39 320 тенге.

Напомним, водитель проехал по пешеходному участку набережной и получил штраф.