Жители Актау возмущены свалкой на пляже у водоканала «Шора»

В соцсетях набирает популярность видео из Instagram-паблика «Актау не спит», на котором видно внушительную кучу мусора, оставленную отдыхающими на территории пляжной зоны рядом с водоканалом «Шора», передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Пользователи сети возмущаются тем, что место для отдыха превратилось в свалку из-за безответственного поведения людей:

«Да, это очень печально и больно видеть, как люди сами губят природу, которую им дано беречь. Уничтожают все живое своими поступками, оставляют грязь и мусор. И что самое грустное, часто те же самые люди, которые загрязняют окружающую среду, потом ищут места для отдыха, где чисто, где нет мусора. А как только отдохнут сами, то снова оставляют после себя горы мусора… Это вызывает горькое разочарование».

Некоторые горожане считают, что помимо отсутствия культуры у отдыхающих проблема напрямую связана с отсутствием достаточного количества контейнеров.

Каждый день открываешь новости и одно и то же: мусор на море, мусор на пляже, мусор в городе. Это никогда не прекратится... Слишком много бессовестных и невоспитанных людей... Мусор с пляжей нужно уносить отдыхающим. По-другому чище не станет. Еще как вариант на летний сезон вдоль дорог к базам поставить контейнеры для мусорок. Желательно много, - пишет одна из местных жительниц.

Такое массовое загрязнение портит облик одного из популярных мест отдыха горожан, и многие считают, что пора переходить от слов к делу. Жители Актау требуют регулярного мониторинга пляжей, разъяснительной работы с населением и, при необходимости, привлечения нарушителей к ответственности.

Редакция Lada.kz уже поднимала вопрос об отсутствии наказания для людей, которые целенаправленно занимаются загрязнением и вандализмом.