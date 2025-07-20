Крысы разгуливают по набережной Актау

Кадр видео

Местные жители сообщают о нашествии крыс на набережной Актау.

В социальных сетях распространяют видео с крысой, которую вновь удалось заснять. На кадрах видно, как она спокойно передвигается среди камней недалеко от отдыхающих у моря людей.

Один из пользователей высказал мнение, что причиной появления крыс стало изменение культуры отдыха у моря. Буквально несколько лет назад на пляже не устраивали такие посиделки с едой! Не знаю, кто ввёл эту моду... Раньше максимум брали с собой бутылку воды или что-то лёгкое. А сейчас толпами идут “жрать”. Просто кошмар! Запах еды стоит повсюду, вот вам и крысы! Хотите избавиться от них, прекратите есть на пляже. Вы сами их провоцируете!

Напомним, ранее жители Актау уже поднимали вопрос о появлении крыс на набережной. По их словам, грызуны свободно передвигаются вдоль прогулочной зоны, не пугаясь людей.

Горожане выражают недовольство и возмущены бездействием местных властей в решении этой проблемы.

В городском отделе ЖКХ сообщали, что дератизационные работы на набережной проводились в мае 2025 года.Они сообщили, что второй этап мероприятий намечен на сентябрь, однако пообещали изучить текущую ситуацию и при необходимости оперативно принять меры.

Травля грызунов проводилась в следующих зонах: прибрежная территория и район морского порта Актау; поселки Умирзак и Акжелкен (бывший Приморский); 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайоны в Актау. Работы выполняет специализированная компания ТОО «Медик-Гигиенист», имеющая государственную лицензию на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в сфере здравоохранения.