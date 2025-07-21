Таксисты ликовали: в Актау автобусы не выехали на маршруты

С утра местные жители Актау столкнулись с неожиданной проблемой - маршрутные автобусы практически исчезли с городских улиц, сообщает Lada.kz .

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О проблеме массово сообщают горожане и подтверждает приложение 2ГИС.

Автобус №5

Автобус №8

Автобус №6

Простояла с мужем 15 минут на остановке, ждали автобус 3А. Потом рядом стоящий человек посмотрел в 2ГИС и сказал, что автобусов вообще нет. Пришлось идти пешком. Сегодня у таксистов настоящий праздник, - рассказала жительница 12 микрорайона Акмарал.

Горожане активно обращаются в службу 109, однако официального разъяснения пока не получено.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города корреспонденту Lada.kz лишь сообщили, что специалисты работают над выяснением причин, и пообещали предоставить информацию позже.