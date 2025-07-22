Убийство парня в селе Акжигит – дело поступило в суд

Село Акжигит. Фото: foto-planeta.co/улья

Подозреваемый – 20-летний односельчанин погибшего. Сейчас он находится в СИЗО, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (часть 3 статья 196 УК РК). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах умер ученик 11 класса. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья уверена, что его убили.

Жители села сообщали о наличии организованной группировки, которая терроризировала школьников, занималась поборами и заставляла выполнять хозяйственные работы во дворах участников группировки. Как предполагают родственники, жертвой их действий и стал Сагындык.

«Они себя чувствуют главными здесь. Делают все, чтобы показать своё превосходство, давят на нас. Меня один раз ударили в грудь, при этом ещё оскорбляли. Потом второй раз ударили в грудь – я потерял равновесие, сел, и когда пытался снова подняться, увидел, как бьют Сагындыка - прямо в область сердца, у него сразу начались хрипы», - рассказывал друг погибшего в интервью almaty.tv.

Более двух десятков семей писали обращение в полицию с требованием проверить факты вымогательства.