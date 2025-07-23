Полиция Актау начала наказывать за коляски и самокаты в подъезде — штраф до 110 тысяч тенге

Хранение личных вещей в подъездах может обойтись казахстанцам в солидную сумму — штрафом до 110 760 тенге. Именно столько составляет административное взыскание за нарушение санитарных и противопожарных правил, предусмотренное статьёй 505 Кодекса об административных правонарушениях РК, передает Lada.kz со ссылкой на управление полиции города.

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Среди запрещённых предметов, которые часто можно увидеть в подъездах многоквартирных домов, — детские коляски, самокаты, велосипеды, старые кресла, коробки с вещами и даже цветочные горшки. Жители оправдываются нехваткой места, но специалисты подчёркивают: любое загромождение коридоров и лестничных клеток — это прямая угроза при чрезвычайной ситуации.

«При пожаре или задымлении подъезда каждая секунда на счету. Если путь эвакуации загорожен мебелью, коробками или даже вазонами, это может стоить кому-то жизни. Особенно опасно, когда в доме живут дети, пожилые или маломобильные люди», — объясняли полицейские гражданам в рамках профилактических бесед.

В полиции говорят, важно помнить: подъезд — это общее имущество всех жильцов, а не продолжение вашей квартиры. Даже если вещи «аккуратно стоят в уголке» и «никому не мешают», это всё равно нарушение законодательства.

Сообщить о подобных фактах можно несколькими способами:

обратиться к участковому инспектору;

отправить жалобу через портал eGov;

воспользоваться приложением Kaspi.kz (раздел «Службы» → «Госуслуги»).

Штраф за такое нарушение может составить от 20 до 40 МРП (от 73 920 до 110 760 тенге). Повторное нарушение — ещё дороже.