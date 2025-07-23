Жители Актау: Солдатский пляж превратили в палаточный городок

На Солдатском пляже, одном из немногих официально оборудованных мест для купания в Актау, развернулась стихийная торговля — вдоль всей береговой линии установлены многочисленные палатки, юрты и топчаны, которые сдаются в аренду. Это возмутило отдыхающих. В акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

фото @aktau_akimdigi

Конструкции, которые, к слову, неимеют какого-то единого стиля и облика, занимают практически все пространство на пляже, мешая свободному отдыху жителей и портя внешний вид побережья.

В редакцию обратились обеспокоенные этим положением дел горожане. По их словам, обилие временных сооружений, оформленных без какого-либо единого стиля, создаёт впечатление хаоса и захламленности. Отсутствие норм регулирования и контроля цен за съем этих палаток также вызывает вопросы у отдыхающих: законна ли такая аренда на побережье.

«Заняли практически всю береговую линию. Разместиться перед водой невозможно. Приходится стелить покрывала кое-как между этих палаток и наслаждаться этими «видами» вместо морской глади. Я понимаю треть набережной или даже половину, но здесь прям друг на друге все побережье заставлено. Кто зонтики воткнул, кто топчан сдает, другие юрты предлагают, это возмутительно, устроили какой-то бардак», - возмущаются отдыхающие

За разъяснением мы обратились в отдел предпринимательства города Актау. Там подтвердили, что размещение торговых объектов и сдача мест под аренду на данном участке земли осуществляется без разрешительных документов.

«В ближайшее время на Солдатском пляже будет проведён рейд. По его итогам в отношении нарушителей будут приняты меры в рамках действующего законодательства», — сообщили в ведомстве.

Редакция продолжит следить за развитием ситуации.