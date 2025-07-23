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23.07.2025, 18:33

Свободного доступа к пляжам требуют жители Актау

Общество 0 2 902 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz поступила жалоба от жителей, которых не пустили на пляж, расположенный за территорией жилого комплекса. Между тем, на днях Министерство водных ресурсов и ирригации выпустило свод правил, согласно которому предприниматели не имеют права ограничивать казахстанцам доступ к водным ресурсам.

Иллюстративное фото Создано с помощью чата GPT
Иллюстративное фото Создано с помощью чата GPT

По словам заявителей, проход был закрыт охраной, а объяснение было простым: «Жильцы не хотят видеть чужих на своей территории». Произошло все в районе пляжа в сторону баз отдыха. 

«Мы просто хотели пройти к воде, не на машине, а пешком. Это ведь не частная база отдыха. Почему вход закрыт, если на карте даже нет забора?» — недоумевают горожане.

Тем временем в Казахстане вступили в силу новые Типовые правила общего водопользования, утверждённые Министерством водных ресурсов и ирригации. Согласно им, физическим и юридическим лицам запрещается ограничивать доступ гражданам к водоёмам — если только это не предусмотрено законом, передает Tengrinews.kz.

«Запрещается устанавливать заборы, охрану или иные ограничения. Граждане имеют право свободно пользоваться берегами водоёмов для отдыха, туризма, купания и рыбалки. Исключение составляют организованные пляжи, официально определённые акиматами. Там могут оказываться платные услуги, но плата допускается только за сервис, а не за сам проход к воде», — пояснил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Общее водопользование, в отличие от специального, не требует разрешения. Акиматы обязаны определять зоны массового отдыха и информировать население о правах доступа. При этом категорически запрещена мойка автомобилей, хранение ГСМ и другие действия, загрязняющие береговую полосу.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Рекет и захваты никуда не ушли. Всякие черти живут девяностыми. Полиция также им ничего не сделает поскольку им на лапу дали чемодан денег
23.07.2025, 15:14
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