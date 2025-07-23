В Бейнеу выявлены нарушения прав детей с особыми образовательными потребностями

Прокуратура Бейнеуского района выявила нарушения в работе КГУ «Бейнеуский психолого-педагогический коррекционный кабинет». Результаты проверки показали, что в учреждении не обеспечивали детей с ограниченными возможностями всем необходимым для получения образования и не оказывали им необходимое сопровождение, передает Lada.kz по информации прокуратуры Мангистауской области.

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Как сообщили в надзорном органе, коррекционный кабинет оказывает комплексную помощь детям с нарушениями психофизического развития в возрасте от рождения до 18 лет. Однако в прошлом учебном году 12 детям с ослабленным зрением, нуждающимся в сопровождении тифлопедагога, такая помощь предоставлена не была.

Кроме того, установлен конкретный случай, когда ребёнку, нуждающемуся в помощи педагога-дефектолога, логопеда, психолога, инструктора ЛФК и массажиста, соответствующая поддержка не оказывалась. Контроль за состоянием ребёнка отсутствовал, индивидуальная программа развития, план и расписание занятий разработаны не были.

В прокуратуре и дальше обещают принимать меры прокурорского реагирования в целях защиты прав детей и восстановления законности в деятельности учреждения.