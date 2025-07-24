В Актау скончался заместитель генерального директора ТОО «МАЭК» Игорь Чернецкий

О кончине заместителя генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК» Игоря Чернецкого сообщили на комбинате. Ему было 59 лет, передает Lada.kz.

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Игорь Петрович родился 9 сентября 1965 года в Актау (ранее — Шевченко). Получил образование в Мангистауском энергетическом колледже и Актауском государственном университете им. Ш. Есенова по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Свою трудовую деятельность начал в 1986 году в МСЧ ПГМК. С 1994 по 2003 годы работал в РГП «Мангышлакский атомный энергокомбинат». С 2003 по 2022 год занимал различные ведущие должности в ТОО «МАЭК-Казатомпром», включая пост главного инженера и заместителя генерального директора по производству.

С июля 2024 года Игорь Чернецкий занимал должность заместителя генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК».

За годы службы Игорь Петрович был удостоен множества наград:

Медаль «Ерен еңбегі үшін»,

Медаль «Заслуженный энергетик»,

Медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл»,

Почётный нагрудный знак III степени «Қазақстан Республикасы атом саласының еңбек сіңірген қызметкері»,

Почётная грамота акима Мангистауской области за вклад в развитие энергетической отрасли региона.

Ему также были присвоены звания «Заслуженный работник», «Ветеран труда» и «Почётный ветеран труда» ТОО «МАЭК-Казатомпром».

- Свою профессиональную жизнь Игорь Петрович посвятил энергетике региона, пройдя путь от машиниста-обходчика до руководителя крупного предприятия. Его опыт, знания и преданность делу навсегда останутся в памяти коллег. Он оставил глубокий след в истории МАЭКа и в сердцах всех, кто имел честь с ним работать. Коллектив ТОО «МАЭК» выражает глубокие соболезнования родным и близким, - сообщили на комбинате.

Коллектив ТОО «МАЭК» и редакция Lada.kz выражают соболезнования близким Игоря Петровича, внёсшего неоценимый вклад в развитие энергетики Мангистау.

О месте и времени прощания с Игорем Чернецким будет сообщено дополнительно.