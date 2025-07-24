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23.07.2025, 20:10

В Актау скончался заместитель генерального директора ТОО «МАЭК» Игорь Чернецкий

Общество 0 2 651 Наталья Вронская

О кончине заместителя генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК» Игоря Чернецкого сообщили на комбинате. Ему было 59 лет, передает Lada.kz.

Фото maek.kz
Фото maek.kz

Игорь Петрович родился 9 сентября 1965 года в Актау (ранее — Шевченко). Получил образование в Мангистауском энергетическом колледже и Актауском государственном университете им. Ш. Есенова по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Свою трудовую деятельность начал в 1986 году в МСЧ ПГМК. С 1994 по 2003 годы работал в РГП «Мангышлакский атомный энергокомбинат». С 2003 по 2022 год занимал различные ведущие должности в ТОО «МАЭК-Казатомпром», включая пост главного инженера и заместителя генерального директора по производству.

С июля 2024 года Игорь Чернецкий занимал должность заместителя генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК».

За годы службы Игорь Петрович был удостоен множества наград:

  • Медаль «Ерен еңбегі үшін»,
  • Медаль «Заслуженный энергетик»,
  • Медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл»,
  • Почётный нагрудный знак III степени «Қазақстан Республикасы атом саласының еңбек сіңірген қызметкері»,
  • Почётная грамота акима Мангистауской области за вклад в развитие энергетической отрасли региона.

Ему также были присвоены звания «Заслуженный работник», «Ветеран труда» и «Почётный ветеран труда» ТОО «МАЭК-Казатомпром».

- Свою профессиональную жизнь Игорь Петрович посвятил энергетике региона, пройдя путь от машиниста-обходчика до руководителя крупного предприятия. Его опыт, знания и преданность делу навсегда останутся в памяти коллег. Он оставил глубокий след в истории МАЭКа и в сердцах всех, кто имел честь с ним работать. Коллектив ТОО «МАЭК» выражает глубокие соболезнования родным и близким, - сообщили на комбинате.

Коллектив ТОО «МАЭК» и редакция Lada.kz выражают соболезнования близким Игоря Петровича, внёсшего неоценимый вклад в развитие энергетики Мангистау.

О месте и времени прощания с Игорем Чернецким будет сообщено дополнительно.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
camel
camel
Игорь Петрович мною глубоко уважаемый человек. Лично знаком с ним 12 лет, встречался не более 10 раз, но очень много раз консультировался по телефону. Только сейчас удивился, что он на 5 лет меня моложе, но всегда воспринимал его как старшего товарища, и так остается. Игорь Петрович чрезвычайно грамотный энергетик и хороший отзывчивый человек - ни один мой вопрос не оставался без ответа, всегда Игорь Петрович находил время для "ликбеза". Игорь Петрович, я благодарен судьбе, что мне довелось быть знакомым с таким замечетельным человеком. =Евгений Рявкин, аэропорт
23.07.2025, 16:55
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