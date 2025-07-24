В Актау скончался заместитель генерального директора ТОО «МАЭК» Игорь Чернецкий

О кончине заместителя генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК» Игоря Чернецкого сообщили на комбинате. Ему было 59 лет, передает Lada.kz.
Игорь Петрович родился 9 сентября 1965 года в Актау (ранее — Шевченко). Получил образование в Мангистауском энергетическом колледже и Актауском государственном университете им. Ш. Есенова по специальности «Промышленная теплоэнергетика».
Свою трудовую деятельность начал в 1986 году в МСЧ ПГМК. С 1994 по 2003 годы работал в РГП «Мангышлакский атомный энергокомбинат». С 2003 по 2022 год занимал различные ведущие должности в ТОО «МАЭК-Казатомпром», включая пост главного инженера и заместителя генерального директора по производству.
С июля 2024 года Игорь Чернецкий занимал должность заместителя генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК».
За годы службы Игорь Петрович был удостоен множества наград:
Ему также были присвоены звания «Заслуженный работник», «Ветеран труда» и «Почётный ветеран труда» ТОО «МАЭК-Казатомпром».
- Свою профессиональную жизнь Игорь Петрович посвятил энергетике региона, пройдя путь от машиниста-обходчика до руководителя крупного предприятия. Его опыт, знания и преданность делу навсегда останутся в памяти коллег. Он оставил глубокий след в истории МАЭКа и в сердцах всех, кто имел честь с ним работать. Коллектив ТОО «МАЭК» выражает глубокие соболезнования родным и близким, - сообщили на комбинате.
Коллектив ТОО «МАЭК» и редакция Lada.kz выражают соболезнования близким Игоря Петровича, внёсшего неоценимый вклад в развитие энергетики Мангистау.
О месте и времени прощания с Игорем Чернецким будет сообщено дополнительно.
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