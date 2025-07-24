Публичная выходка: «нудиста» привлекли к ответственности в Актау

В департаменте полиции прокомментировали появление обнаженного мужчины в одном из дворов 28А микрорайона. В ведомстве отметили, что он был пьяный, передает Lada.kz .

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Как сообщили в департаменте полиции, гражданина привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«По решению суда правонарушитель помещен в спецприемник на 5 суток», - сообщили в ДП МО.

Появление голых мужчин было зафиксировано в разных районах города. Как себя вести, если вы стали свидетелем такой сцены, рассказали в Центре психического здоровья Мангистауской области.