Когда и где пройдет прощание с Игорем Чернецким

Завтра, 25 июля, состоится церемония прощания с Игорем Петровичем Чернецким, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТОО «МАЭК».

Фото maek.kz

Церемония прощания с заместителем генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК» Игорем Петровичем Чернецким пройдет завтра, 25 июля.

В 12:00 — отъезд автобуса с площадки ТЭЦ-2. В13:00 — прощание в морге и 13:30 — отпевание в церкви в 29А микрорайоне. После пройдут похороны на новом кладбище. В 15:00 состоится поминальный обед в ресторане «Шалахо» в 1Б микрорайоне, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, вчера, 24 июля, сообщили о кончине заместителя генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК» Игоря Чернецкого.