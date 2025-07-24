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24.07.2025, 14:49

Аварийные новостройки в Актау: в 10 домах зафиксированы серьезные повреждения

Общество 0 2 344 Лиана Рязанцева

В 10 жилых домах комплекса «Айракты» в 17 микрорайоне зафиксированы строительные дефекты, включая проседание фундамента, разломы и трещины лестничного пролёта в подъездах. Об этом редакции Lada.kz сообщили в акимате Актау.

 

Кадр видео
Кадр видео

В жилищной инспекции городского акимата рассказали, что провели обследование жилых домов, входящих в состав ЖК «Айракты», расположенных в 17 микрорайоне.

Жилой комплекс «Айракты» включает 10 многоквартирных шестиэтажных жилых домов с 41 подъездом: №№ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 (77/1), 78 и 79. Дома сдали в эксплуатацию в 2018 году. Застройщиком домов является ТОО «Каспий Строй LTD».

В результате осмотра установлено, что пристройки к подъездам отсоединились от основного здания, зафиксировано проседание фундамента и лестничных пролётов. Все подъезды (41) являются аварийными и представляют потенциальную угрозу для жизни жителей, - сообщили в акимате.

В акимате города отметили, что в связи с выявленной угрозой жизни и здоровью граждан будет проведена техническая экспертиза состояния подъездов с участием специализированной организации, обладающей соответствующей лицензией.

А также подчеркнули, что на данный момент вопрос о переселении жителей не рассматривается — они продолжают проживать в указанных домах.

В городской администрации пояснили, что для привлечения застройщика к ответственности жителям необходимо обратиться в суд.

Напомним, в местных инстаграм-пабликах появилось видео, на котором видно, как в стене новостройки в 17 микрорайоне образовались трещины и крупные зазоры.

 

 

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