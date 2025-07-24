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24.07.2025, 10:55

Новостройка в Актау пошла трещинами — жильцы опасаются за жизнь

Общество 0 4 083 Лиана Рязанцева

В местных инстаграм-пабликах появилось видео, на котором видно, как в стене новостройки в 17 микрорайоне образовались трещины и крупные зазоры. В акимате Актау прокомментировали ситуацию, заявив редакции Lada.kz, что в ближайшее время будет проведена техническая экспертиза дома.

Кадр видео
Кадр видео

На кадрах, распространённых в местных инстаграм-пабликах видно, что в одном из подъездов дома №77 в 17 микрорайоне стена треснула и разошлась по швам. Жители обеспокоены, поскольку дом относительно новый, но уже демонстрирует серьёзные признаки разрушения.

Видео вызвало шквал негативных комментариев со стороны пользователей сети. Люди выражают обеспокоенность качеством строительства и задаются вопросом: насколько безопасно проживание в подобных новостройках.

«В суд подавайте не только на застройщика, но и всех причастных», «Ужас, новые дома. Все, кто подписал и принял, должны понести ответственность», «Привлечь к ответственности всех, кто был причастен к приёмке и сдаче здания в эксплуатацию», «Это можно назвать жилищем?», «Люди, не покупайте новые дома, самые надежные дома — это подъездные дома в старых микрорайонах», «Какой ужас! Как там жить? Дом разваливается!», - пишут возмущённые люди в комментариях.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в городской акимат. В ответ представители администрации сообщили, что по дому №77 в 17 микрорайоне создан совместный рабочий штаб с участием профильного отдела и ДЧС. В рамках работы штаба проведён обход здания и составлен соответствующий акт.

На основании составленного акта был направлен запрос на выделение средств из бюджета. В настоящее время запланировано проведение технической экспертизы жилого дома. В данном районе расположено 10 домов (41 подъезд). После получения результатов экспертизы будет принято конкретное решение, в зависимости от технического состояния каждого здания, - сообщили в акимате Актау.

Редакция Lada.kz также направила дополнительные запросы в городской акимат и ожидает официальных разъяснений. В частности, остаются открытыми вопросы: кто несёт ответственность за строительство дома и почему застройщик до сих пор не привлечён к ответственности?

Кроме того, вызывает обеспокоенность тот факт, что в доме с видимыми повреждениями продолжают проживать люди. Что будет с жильцами, останутся ли они в своих квартирах или их временно переселят?

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Все эти новомодные дома сделаны из говна и палок за грузовики денег и стоят также. Там 99 из 100 домов все такие. Старые советсткие дома простояли 50 лет и еще столько же простоят, а эти разваливаются уже через 5 лет. Если просто пройтись возле стройки и постмотреть КАК их стоят, то просто офигеешь. Все криво\косо с расхождением в десятки см и щели забиты кусками кирпичей. Вот как там люди будут жить?
24.07.2025, 08:04
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