Новостройка в Актау пошла трещинами — жильцы опасаются за жизнь

В местных инстаграм-пабликах появилось видео, на котором видно, как в стене новостройки в 17 микрорайоне образовались трещины и крупные зазоры. В акимате Актау прокомментировали ситуацию, заявив редакции Lada.kz , что в ближайшее время будет проведена техническая экспертиза дома.

Кадр видео

На кадрах, распространённых в местных инстаграм-пабликах видно, что в одном из подъездов дома №77 в 17 микрорайоне стена треснула и разошлась по швам. Жители обеспокоены, поскольку дом относительно новый, но уже демонстрирует серьёзные признаки разрушения.

Видео вызвало шквал негативных комментариев со стороны пользователей сети. Люди выражают обеспокоенность качеством строительства и задаются вопросом: насколько безопасно проживание в подобных новостройках.

«В суд подавайте не только на застройщика, но и всех причастных», «Ужас, новые дома. Все, кто подписал и принял, должны понести ответственность», «Привлечь к ответственности всех, кто был причастен к приёмке и сдаче здания в эксплуатацию», «Это можно назвать жилищем?», «Люди, не покупайте новые дома, самые надежные дома — это подъездные дома в старых микрорайонах», «Какой ужас! Как там жить? Дом разваливается!», - пишут возмущённые люди в комментариях.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в городской акимат. В ответ представители администрации сообщили, что по дому №77 в 17 микрорайоне создан совместный рабочий штаб с участием профильного отдела и ДЧС. В рамках работы штаба проведён обход здания и составлен соответствующий акт.

На основании составленного акта был направлен запрос на выделение средств из бюджета. В настоящее время запланировано проведение технической экспертизы жилого дома. В данном районе расположено 10 домов (41 подъезд). После получения результатов экспертизы будет принято конкретное решение, в зависимости от технического состояния каждого здания, - сообщили в акимате Актау.

Редакция Lada.kz также направила дополнительные запросы в городской акимат и ожидает официальных разъяснений. В частности, остаются открытыми вопросы: кто несёт ответственность за строительство дома и почему застройщик до сих пор не привлечён к ответственности?

Кроме того, вызывает обеспокоенность тот факт, что в доме с видимыми повреждениями продолжают проживать люди. Что будет с жильцами, останутся ли они в своих квартирах или их временно переселят?