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24.07.2025, 15:40

«Свинарник» у моря: жители ЖК в Актау объяснили, зачем огородили берег

Общество 0 2 810 Лиана Рязанцева

Жители жилого комплекса «Royal Resort» объяснили редакции Lada.kz причины ограничения доступа к морю для отдыхающих. По их словам, приезжающие горожане оставляли после себя мусор и превращали прибрежную территорию в настоящую свалку.

Фото жителей жилого комплекса «Royal Resort»
Фото жителей жилого комплекса «Royal Resort»

Жители жилого комплекса «Royal Resort» рассказали редакции Lada.kz, что территория возле прибрежной зоны является частной. По их словам, доступ к морю оставался открытым несколько лет, однако отдыхающие регулярно оставляли после себя мусор. Из-за постоянного загрязнения жильцы приняли решение ограничить проход к берегу.

Люди оставляют арбузные корки, пищевые отходы, купаются в нашем бассейне и душевых, не выключают воду — она целый день течёт. Мы перед бассейном принимаем душ у себя в квартирах, а они приходят грязные и сразу лезут в воду. Всю территорию загадили, — пожаловались жители.

По их словам, все жильцы комплекса за свой счёт установили забор.

С обеих сторон есть свободный доступ к морю, мы не перекрыли всё побережье, — отметили они.

Жители жилого комплекса также пожаловались, что им приходится не только убирать за отдыхающими, но и оплачивать все коммунальные расходы, включая воду, за чужих людей. По их словам, отдыхающие без стеснения пользуются бассейном и душевыми, при этом не закрывают краны, вода льётся целый день, что значительно увеличивает расходы жильцов.

Каждый месяц мы платим около 100 тысяч тенге только за воду. Это за всех — и за нас, и за тех, кто приходит отдыхать.  Посторонние люди загрязняют море и нашу территорию, а убирать за ними приходится нам. Каждое утро соседи выходят собирать мусор как на территории комплекса, так и возле берега, - говорят люди.

Также жильцы отметили, что специально оборудовали раздевалку для собственных нужд, однако отдыхающие превратили её в туалет.

Напомним, вчера, 23 июля, в редакцию Lada.kz поступила жалоба от жителей, которых не пустили на пляж, расположенный за территорией жилого комплекса. По словам заявителей, проход был закрыт охраной, а объяснение было простым: «Жильцы не хотят видеть чужих на своей территории». Произошло все в районе пляжа в сторону баз отдыха. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
пусть гораничат доступ к бассейну, ставят камеры, но не закрывают доступ к морю.
25.07.2025, 02:53
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