«Свинарник» у моря: жители ЖК в Актау объяснили, зачем огородили берег

Жители жилого комплекса «Royal Resort» объяснили редакции Lada.kz причины ограничения доступа к морю для отдыхающих. По их словам, приезжающие горожане оставляли после себя мусор и превращали прибрежную территорию в настоящую свалку.

Фото жителей жилого комплекса «Royal Resort»

Жители жилого комплекса «Royal Resort» рассказали редакции Lada.kz, что территория возле прибрежной зоны является частной. По их словам, доступ к морю оставался открытым несколько лет, однако отдыхающие регулярно оставляли после себя мусор. Из-за постоянного загрязнения жильцы приняли решение ограничить проход к берегу.

Люди оставляют арбузные корки, пищевые отходы, купаются в нашем бассейне и душевых, не выключают воду — она целый день течёт. Мы перед бассейном принимаем душ у себя в квартирах, а они приходят грязные и сразу лезут в воду. Всю территорию загадили, — пожаловались жители.

По их словам, все жильцы комплекса за свой счёт установили забор.

С обеих сторон есть свободный доступ к морю, мы не перекрыли всё побережье, — отметили они.

Жители жилого комплекса также пожаловались, что им приходится не только убирать за отдыхающими, но и оплачивать все коммунальные расходы, включая воду, за чужих людей. По их словам, отдыхающие без стеснения пользуются бассейном и душевыми, при этом не закрывают краны, вода льётся целый день, что значительно увеличивает расходы жильцов.

Каждый месяц мы платим около 100 тысяч тенге только за воду. Это за всех — и за нас, и за тех, кто приходит отдыхать. Посторонние люди загрязняют море и нашу территорию, а убирать за ними приходится нам. Каждое утро соседи выходят собирать мусор как на территории комплекса, так и возле берега, - говорят люди.

Также жильцы отметили, что специально оборудовали раздевалку для собственных нужд, однако отдыхающие превратили её в туалет.

Напомним, вчера, 23 июля, в редакцию Lada.kz поступила жалоба от жителей, которых не пустили на пляж, расположенный за территорией жилого комплекса. По словам заявителей, проход был закрыт охраной, а объяснение было простым: «Жильцы не хотят видеть чужих на своей территории». Произошло все в районе пляжа в сторону баз отдыха.